新加坡上调2017年经济增长预估

（新加坡3月15日） 随着新加坡央行调查显示，分析师上调了对新加坡今年经济增长的预估，尤其是上调对制造业和出口的预估。

根据路透社报道，新加坡金融管理局针对对23名分析师的一项调查显示，新加坡今年国内生产总值(GDP)料增长2.3%，12月进行前次调查时的预期为增长1.5%。

上述预估略高于2016年2.0%的增长率，处于政府官方预估区间1-3%的上半段。

分析师预测2017年制造业将增长4.5%，高于12月调查时预估的增长1.1%。2017年非石油类国内出口料增长6.1%，高于前次预估中值的增长0.3%。

预估中值显示，第一季国内生产总值(GDP)料较上年同期增长2.6%，高于先前预估的1.3%。

但这将略低于去年第四季的按年增长2.9%。去年第四季GDP环比年率为增长12.3%。

新加坡央行核心通胀指标预料在2017年上升1.5%，高于前次预估中值的上升1.3%。

另外，根据新加坡金管局最新调查，经济学家对2017年全部项目CPI的预测中值为上升1.0%，与上次调查的预测一致。

经济学家预测，新元兑美元到2017年底时将交投在1.4600。新元兑美元周三交投在接近1.4145的水平。

新加坡第一季GDP初估值和新加坡金管局一年两次的货币政策决定，预计将双双在4月中旬出炉。

大多数经济学家预测，面对经济增长在去年末回暖，但通胀压力可能依然相对温和的情况，新加坡金管局将维持政策不变。

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