刚释放一人，马国警方就正式通缉朝鲜航空职员
据马新社报道，马来西亚警察总监丹斯里卡立今日证实，已向涉嫌金正男案的37岁朝鲜航空职员金旭一（音译，Kim Uk-il）发出逮捕令。
同时，卡立表示马国警方也已通过外交部，要求朝鲜朝鲜驻马大使馆二等秘书玄光圣（音译，Hyon Kwang-song）现身协助调查。
据报道引述，立卡曾指出，马国警方在向具有外交豁免权的玄光圣获取资料时，会遵守国际外交礼节。
另一方面，据路透社报道，马来西亚也加强了包括码头、机场和陆路所有边境海关的安全检查，以防止涉嫌金正男案的朝鲜籍嫌犯逃离马来西亚。
在此案件上，马国警方总共认定了8名朝鲜籍嫌犯。其中唯一被逮捕的，是因证据不足，而于今日被释放和遣送出境的李钟哲（音译， Ri Jong Chol）。其中4人已被吉隆坡机场的监视录像拍到，在案发当日已经乘机离开马来西亚。
卡立告诉路透社说，“至少有两人”被认为仍在马来西亚境内。
马来西亚国际战略研究院高级专家洛克曼（Shahriman Lockman）告诉路透社说，疑犯可能藏于朝鲜驻马大使馆内，从而警方无法接触他们。
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