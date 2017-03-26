优步因车祸暂停自动驾驶汽车载客测试

旧金山3月25日电，美国打车软件服务运营商优步25日表示，由于在亚利桑那州进行载客测试的一辆优步自动驾驶汽车日前发生车祸，这家公司在美国几个城市进行的自动驾驶汽车载客测试全部暂停。
亚利桑那州坦佩市警方向美国媒体证实，一辆装备优步自动驾驶技术的沃尔沃XC90运动型多功能汽车24日与一辆普通汽车相撞而侧翻。事故没有造成任何人严重受伤，起因是普通汽车未能让行，自动驾驶汽车不负责任。优步随后称，事发时自动驾驶汽车处在自动驾驶模式，后排座位上没有乘客，优步正在对事故进行调查。
优步25日对媒体表示，它在调查期间暂停了在亚利桑那州的自动驾驶汽车载客测试，也叫停了在宾夕法尼亚州匹兹堡和加利福尼亚州旧金山进行的此类测试，但期限未定。
按照相关法规，优步自动驾驶汽车在载客过程中应配备一名司机监控车辆行驶，在必要时切换到人工驾驶模式。除此之外，另有一名优步员工坐在副驾驶座位上，利用计算机监控自动驾驶状况。
优步从去年9月开始在匹兹堡试运营自动驾驶汽车载客。去年12月开始在旧金山的测试因没有相关许可而被监管部门叫停，因而转移到亚利桑那州测试。本月早些时候，两辆获得加利福尼亚州测试许可的优步自动驾驶汽车重返旧金山街头。
优步近年来大力发展自动驾驶技术，希望最终能发展无人驾驶出租车，降低叫车服务成本。最近美国媒体披露优步内部文件显示，优步自动驾驶技术的改进从公司测算指标看并不稳定，它提高技术可靠性的进展缓慢。(新华社)
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