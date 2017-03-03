新加坡反对党质疑中新关系，两部长国会回应
新加坡国会最大反对党——工人党——的党魁昨日在国会上对中新关系提出疑问，并询问政府将如何发展中新关系。对此，两名参与了2月26日至28日访华之旅的部长们据理力争，并表达了对中新关系的乐观态度。
据《今日报》报道，新加坡外交部长维文于昨日国会拨款委员会的辩论中说道：“我们必须认识到，我们（中新）的共同利益远远超过差异。”
“因此，我们不能偏离更大的战略需要，或者允许偶发事件（incidents）破坏实质的、长期和互利的合作。”
他也补充道，新加坡一贯支持中国的和平发展、及其与地区和国际社会的互动。
据报道引述，他解释道：“我们这样做，是因为我们相信中国的成功有利于该地区和新加坡。”
据《海峡时报》报道，鉴于因为两国高层领导之间频繁的互动，维文也将中新关系描述为具有“高抵抗力和战略信任”的关系。
此外，总理公署、外交部、交通部高级政务部长杨莉明也提到，中新关系的基础是由李光耀和邓小平所奠定，并由后继的两国官员和领导人继续建立。
她指出，这种坚韧的友谊和善意，使两国能够坦诚相见，并具体探讨如何提升两国关系。
《海峡时报》指出，杨莉明是在回答工人党秘书长、议员刘程强的提问时发表此言论。
据报道引述，刘程强指出，随着中国继续崛起，它将集聚更多经济和军事影响力，并将其意愿强加给亚洲；就此，如果美国退出东南亚地区，中国所塑造的外交政策可能会使新加坡的经济面临风险。他依此问道，新加坡在当下的世界秩序中，应如何发展其与中国的关系。
据《今日报》报道引述，作为新加坡访华代表团成员之一的杨莉明指出，在刚刚结束的双边合作联合委员会（JCBC）十三次会议上，中国国务院副总理张高丽和中国领导人都称新加坡是中国的“老朋友”。
她也指出，新加坡目前在中国有1个大使馆和4个总领事馆，是新加坡在一国境内拥有数量最多的驻外馆处。
她补充道：“与中国的高层访问和双边磋商的频率，也是任何其它国家无法比拟的。”
中新关系最近备受关注。特别是新加坡9辆装甲车于去年11月份被香港海关扣留后，以往每年如期举办的中新双边合作联合委员会会议，也无影无踪。各方猜测，装甲车事件是否是因为中国对新加坡的南海态度、以及与台湾的军事联系有关。
据《今日报》报道，新加坡总理李显龙在接受英国广播电视台BBC访问时表示，装甲车事件对于新加坡和中国都是一件微妙的问题，但是双方都小心处理，而结果令人满意。
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