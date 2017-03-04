金正男案被释放朝鲜籍嫌犯 抵京指责马国胁迫招供
路透社报道，昨日刚被遣送出境的金正男案朝鲜籍嫌犯，抵达北京后指责马来西亚当局企图损害朝鲜声誉，并声称自己只是这场阴谋的受害者。
47岁的金钟哲（音译，Ri Jong Chol）于2月17日被马来西亚警方逮捕。
《星报》指出，Ri Jong-chol被认为是化学领域的专家，据悉是在一家叫作东保企业（Tombo Enterprise Sdn Bhd）的信息技术（IT）部门工作。这家公司是一家生产抗癌补充剂的公司。
他于2000年毕业于一所朝鲜大学，修读科学和医学领域。大约10年后，他在印度加尔各答一个研究中心工作，直到2011年。
而金正男正是判断出死于有毒化学剂。2月24日，警察总长丹斯里卡立通过新闻稿表示，从朝鲜籍死者的眼睛和嘴巴部位所采集到的样本中，验出化学武器VX神经毒剂的成分。化学武器中心在初步分析中确定了该物质。
但是，马来西方警方表示没有足够证据证明金钟哲与金正男案有关，于是只能在拘留期满之后遣送出境。
路透社报道，被遣送出境的金钟哲经北京返回朝鲜。他在抵京后，在朝鲜大使馆外告诉记者说，马来西亚通过胁迫的方式，试图让他招供。
他也称，金正男被杀当日，他并不在机场，而不知道他的车在此案件中被使用的指控。
另外，他也说，他在马来西亚时被呈现虚假的证据，而警方也向他展示了他被拘留的家人的照片。
据路透社引述，他说：“我意识到这是一个阴谋、计谋，以试图损害共和国的地位和荣誉。”
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