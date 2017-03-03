新加坡国民出国前，为什么应与外交部进行电子注册？
外交部高级政务部长孟理齐（Maliki Osman）表示，大多数出国旅行的新加坡，并没有与外交部进行电子注册。
亚洲新闻台网报道，孟理齐是于昨日国会上回答议员询问时指出，新加坡国民去年出国次数共计750万人次，但只有40万人进行电子注册。
据报道引述，孟理齐指出，这两组数据之间存在“巨大的差距”。
此数字并没有包括每年通过陆路交通方式到马来西亚的超过1600万人次。
为什么跟外交部进行电子注册这么重要呢？
原来，这是为了预防发生意外时的混乱和恐慌。
据报道引述，孟理齐指出，进行了电子注册的国民将可以收到距离他最近的新加坡驻外办事处的联系方式，而在紧急情况下，新加坡外交部也可以快速联系他，以确定是否需要紧急援助。
他指出，新加坡外交部近来在紧急情况下接到国民亲属的来电中，10通有8通是没有进行电子注册。
在去年7月，法国尼斯庆祝巴士底日（Bastille Day）当天，有一辆卡车冲入人群中，造成86人身亡。事件发生后，新加坡外交部联系所有进行了电子注册而位于法国的新加坡公民。当时，外交部就发现一名身受重伤的新加坡学生，并为他与其飞往尼斯的父母提供领事协助。
出门在外，有备无患。新加坡公民可以在外交部的网站或MFA@SG的移动程序上进行电子注册。
报道指出，为了让用户可以即时将其安全状态告知外交部，移动程序上很快也将添加“安全检查”的功能。而为了便于查找讯息，外交部网站上也将引进“智能助理”。
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