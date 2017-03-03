马来西亚：谴责化学武器使用，将与国际组织追查金正男案凶手
新华社讯，马来西亚外交部3日发表声明，谴责朝鲜男子死亡事件中化学武器VX神经毒剂的使用，并表示将与禁止化学武器组织及其他国际组织合作，将该事件的元凶绳之以法。
这份声明强调，马来西亚政府一直都与禁止化学武器组织密切合作，并完全遵守《禁止化学武器公约》，“不制造、贮存、进口、出口或使用”任何VX神经毒剂这样的化学武器。声明说，应马方请求，禁止化学武器组织已经提供相关技术材料给马方，并将随时给予协助。
此前马警方和卫生部门确认化学武器VX神经毒剂导致遇袭的朝鲜籍男子死亡，但关于这种物质是如何制造或如何被运进马来西亚依然待解。
朝鲜前常驻联合国副代表、赴马来西亚政府代表团发言人李东日2日说，如果有关方面认为使用了VX神经毒剂，那么相关样本应该提交给禁止化学武器组织。如果得到两个独立专业实验室的确认，那么禁止化学武器组织应调查谁制造了这种化学武器、谁带入马来西亚以及由谁交给两名女性嫌疑人。
此外，案发后遭逮捕的朝鲜男子李钟哲（音译， Ri Jong Chol）3日上午已经离开其先前被羁押的警察局，由警方送往移民局相关部门。马来西亚检查部门此前说，由于缺乏足够证据，马方将释放这名嫌疑人，并将其驱逐出境。
2月13日，护照上名为“金哲”的朝鲜籍男子在吉隆坡国际机场二号航站楼寻求医疗帮助，随后在送医途中死亡。目前，在押涉案人员包括一名越南籍女子、一名印度尼西亚籍女子和一名朝鲜籍男子。3月1日，马检方以谋杀罪起诉两名女嫌疑人。
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