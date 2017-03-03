IS恐吓影片显示，恐怖威胁无国界：中媒
《中国日报》一篇社论指出，伊斯兰国恐怖组织（IS）发布了一则骇人的影片，记录了位于伊拉克境内的维吾尔武装分子要对中国发动袭击的恐怖宣言。
据文章引述，一名维吾尔族的武装分子威胁要将中国人作为目标，并制造“血流成河”的袭击。
一些报道称，这是伊斯兰国组织“首次”“直接”针对中国的恐怖威胁。
《中国日报》社论认为，该影片证实了中国政府对国内恐怖威胁严重性的担忧，因为“诸如东突厥斯坦伊斯兰运动等恐怖势力的一些成员已与国际恐怖组织如IS勾结”。
但是，社论认为，中国的这些担忧常常被西方否认和拒绝，而是被形容为是无辜的维吾尔族对汉族压迫的反抗。
据《金融时报》报道引述，IS视频中的一名武装分子便是用维吾尔语说道：“为了报复从被压迫者眼里流出的眼泪，我们将按照安拉的意志，让你们血流成河。”
但该报道也指出，中国专家估计约有100名中国公民加入了叙利亚境内的ISIS，但并不全是维吾尔人，而IS以往发布的视频曾试图吸引的是说普通话者。
《中国日报》社论则引述华盛顿智库新美国（New America）2016年的研究指出，超过100名新疆维吾尔族人已加入IS组织，而新疆也被认为是沙特阿拉伯和突尼斯之外，IS外国战士的最大单一来源。
文章强调，IS组织于2015年杀害一名中国人质、以及最近越来越多维吾尔战士通过东南亚前往叙利亚和伊拉克加入该恐怖组织，这证实了北京的说法——特别是经常被忽略的，关于国内与国外恐怖分子联系的说法。
文章表示，上述影片的真实性还需要被验证，因为它可能只是借IS组织的名称，以放大恐吓效果。但是，文章也认识到，影片中关于战士进行恐怖主义训练的片段，的确类似于以往恐怖主义宣传中的元素。
文章警示到，恐怖主义宣传如果被其受众所接触到，其可能引起新疆及以外地区的连锁反应，进而促使戒备升级。
但是，文章也指出，如果认为这是一个可以留给北京的“烫手山芋”，那就大错特错了，因为证据显示，恐怖分子希望将旗帜插在“美国、中国、俄罗斯”等国的领土上。
就此，文章总结道，如论该视频是否真的为IS组织所制作，它都加强了一个不可逆转的事实，即恐怖主义并没有国界。
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