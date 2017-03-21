最健康国家为啥没马来西亚的份？！

（马来西亚3月21日）马来西亚无法登上“彭博全球健康国家指数”榜50强！
基于马来西亚人的食物过分高胆固醇及酸辣为主，好比说传统马来西亚菜肴富含高胆固醇的椰奶、纯化奶油和甘蔗，因而可能是世界上最不健康的菜系之一。
马来西亚巫族的食物多半是咖喱，再说，椰奶是马来西亚咖喱中的重要成分，因此，容易使人发胖。
在马来西亚，无论是高级的餐厅还是街头小摊上的炒米粉，传统食物中往往富含胆固醇和脂肪，以及大量的糖和盐。无可否认的是，马来西亚人以吃为乐。他们经常长途跋涉，到恰保市寻找油炸点心，或是到槟城寻找咖喱杂菜饭。
据大马卫生部的数据显示，马来西亚是糖尿病、中风及心脏病的高风险国家，进而马来西亚有很好的理由来限制食品中的脂肪和糖类含量。
美国《彭博通讯社》采用了联合国世界卫生组织和世界银行今年5月的数据，并根据幼儿平均寿命、成人吸烟和喝酒率、大气污染程度等指标为准则，来评选全球健康国家的排名。
根据2017年彭博全球健康国家指数中，新加坡在163个国家当中排名第四。
意大利是最长寿的国家，因此居住在意大利的小孩可以期待八代同堂。至于塞拉利昂南部2,800英里，人们平均将死于52岁。除了新加坡列在最健康国五强，澳洲、瑞士、冰岛及爱尔兰也名列五大最佳健康指数国家。
就上述的国家与马来西亚相比之下，就说邻国新加坡却在前五名，相较之下马来西亚人的确在饮食生活上比较不注重健康饮食，就马来西亚的美食名单中，似乎都是高脂肪、高胆固醇等食物。
据悉，马来西亚在东南亚地区是肥胖人口最多的国家，在大马约3000万人口当中，多达1200万人（40%）超重，其中更有510万（17%至18%）人痴肥。
马来西亚卫生部长苏巴玛廉曾指出，马来西亚的肥胖率在东南亚地区排在第一位，在亚洲地区则是第六位。根据卫生部据全国健康患病率调查（NHMS）2011年调查显示，估计在全国18岁以上的人口中，共有260万人患有糖尿病、580万人患有高血压、620万人患有高胆固醇及250万人有肥胖问题。
尽管马来西亚政府在2013年10月废除白糖津贴，也是为了减少肥胖及其他慢性疾病的问题可是却不见得奏效。
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