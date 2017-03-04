美国国务卿或将访中日韩，安排特朗普与习近平会面：日媒
共同社报道，美国国务卿蒂勒森（Rex Tillerson）将在本月访问日本、韩国和中国，以商谈朝鲜问题。
路透社指出，蒂勒森此行恰逢中美试图将关系回稳、以及朝鲜局势在金正男案之后紧张加剧。
路透社报道指出，美国国务院发言人表示，现下没有任何访外的消息宣布。而中日韩外交部则未能被联系。
共同社引述外交消息指出，蒂勒森预计将于3月17至18日访问日本，并与日本外务大臣岸田文雄（Fumio Kishida）进行会面。消息也指出，两人可能会为特朗普访日的日期进行商议。
报道也指出，蒂勒森访问中国时将会见外交部长王毅，也可能会见习近平。双方预计将为习近平与特朗普在美国的会面进行安排，会面时间最早可能在4月份。
蒂勒森与王毅已曾于上个月进行过了通话，并确认了建设性中美关系的重要性。此外，特朗普也于上个月会见访美的国务委员杨洁篪。白宫当时表示，这是一个双方讨论共同安全利益、以及与习近平的可能会面的机会。
报道指出，蒂勒森在韩国预计将会见外交部长尹炳世（Yun Byung-se），并讨论朝核问题和金正男案。韩国情报局和美国官员此前指出，相信金正男是被朝鲜特务安排的刺杀行动所杀害。
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