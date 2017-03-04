特朗普政府危机？司法部长被疑通俄 副总统被曝“电邮门”
美国前国家安全顾问弗林（Michael Flynn）于上月中旬因疑没有完整报告与俄罗斯大使的对话，而递上了辞呈。就此，他被称为“美国历史上任期最短的国安顾问”。但是，一波未平，“两波”再起。
特朗普的司法部长杰夫·赛辛斯（Jeff Sessions）被曝出也没有通报他于俄罗斯大使的联系。而副总统麦克·彭斯（Mike Pence）也被曝出在任州长期间使用私人邮箱处理公务。
司法部长疑陷“通俄门”
《华盛顿邮报》于周三的报道引述美国司法部官员的话指出，司法部长赛辛斯曾于去年7月和9月，在其参议院办公室中会见俄罗斯驻美大使基斯利亚克（Sergei Kislyak）。
报道指出，其中9月的私下会谈，正逢美国情报官员揭露俄罗斯试图通过网络攻击影响美国大选。
但是，在就职听证会上，赛辛斯曾否认在竞选期间与俄罗斯官员有任何联系。
此消息被报道后，许多推动对特朗普团队和俄罗斯之间的关系进行调查的民主党议员，纷纷要求赛辛斯辞职。
两名匿名的美国官员于周四向路透社透露，赛辛斯是特朗普团队“通俄”调查中的多名调查对象之一。
路透社报道指出，虽然这些会面并不违法，但是弗林辞职后，白宫曾表示没有发现其它与俄罗斯官员的联系。因此，关于赛辛斯的报道引起了对白宫说法的质疑。
9名民主党于周五致信要求参议院司法委员会主席格拉斯利（Chuck Grassley）召开公开听证会，令赛辛斯对其行为作出解释。
但是，据路透社今日报道，赛辛斯已拒绝公开听证会的要求，并表示会以书面形式回答参议院民主党员提出的疑问。
副总统被曝“电邮门”
而据《印第安纳波利斯星报（Indianapolis Star）》周四报导，美国副总统彭斯在担任印第安纳州长期间，曾在讨论敏感事件、国土安全问题时使用私人邮箱处理公务。
该私人邮箱账户于去年夏季遭到黑客攻击。
据路透社报道，《印第安纳波利斯星报》通过公共文件申请（public records request）获取到彭斯的邮件。其中显示，彭斯曾通过私人邮件账户与最高顾问交流，内容包括州长住宅大门安全、以及该州对全球恐怖袭击等。
但是，该报也指出，印第安纳州法律并未禁止公共部门官员使用私人邮箱账户。
法新社指出，彭斯曾在去年大选期间，指责共和党竞选者希拉里利用私人邮箱处理公务——使她在整个竞选期间被该丑闻缠身。
彭斯则反驳说：“根本不能与希拉里·克林顿的做法相比，她利用私人服务器处理机密信息，并摧毁国会和官员要求的电子邮件。”
彭斯办公室的发言人也告诉法新社说，彭斯在任印第安纳州长期间的邮件使用和保留，完全符合该州州法，另外彭斯的团队也采取措施，使私人邮箱中处理公共事务的邮件，可以转移到公共档案中。
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