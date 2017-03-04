新加坡媒体：4G网络改变中国乡镇生活！
新加坡《海峡时报》3月14日文章，原题：中国农民响应4G网络召唤 广西同心村的小学教师陈蓉(音)每天放学后都会通过4G网络和智能手机浏览国内外新闻，学习英语。这让身处偏远村庄的她连叙利亚发生的新闻都能侃侃而谈。
获取资讯与自我学习只是中国快速发展的4G网络的一个方面。与“亲民价”的智能手机的结合也极大地打破了中国的空间壁垒，拉平了一线城市和内陆城市之间的差距。上网变得容易同时还意味着，中国农村居民现在可以获得更多产品，并能同距离遥远的家人更加轻松地交流。随之而来的网络购物也为此前一穷二白的农村注入了全新的经济活力。
据工信部2月发布的数据显示，去年，中国的4G用户数量达到7.7亿，比前一年增长了一倍。中国也在努力让全球最大的4G网络变得更大，希望明年在乡村地区增加200万个4G基站。而随着电子商务在一二线城市发展进入停滞期，中国的科技业巨头开始将更多的目光投向城乡地区。但与此同时，不断提高的网络易用性也带来了负面因素。网购的商品缺乏保障和售后服务，对偏远地区的购物者来说尤为如此。（环球时报）
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