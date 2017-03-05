美国患绝症女作家撰文为丈夫找新妻子
综合讯，都说陪伴是最长情的告白，那么如果无法陪在心爱的人身边呢？美国一名身患癌症的女作家为丈夫撰写相亲启示，她希望在自己离开后，能有人继续陪伴杰森，与他开始一段新的爱情故事。
据英国《每日电讯报》报道，51岁作家埃米·克劳斯·罗森塔尔是一名卵巢癌晚期患者，3月3日她在《纽约时报》上为自己的丈夫杰森撰写了一篇征婚文章《你可能想要嫁给我的丈夫》，引发网友的关注和热议。她在文中表示，希望“对的人看到文章能够找到他，并与他开始一段新的爱情故事”。
罗森塔尔与丈夫结婚26年，俩人有3个孩子。她表示尽管自己没有用过Tinder、Bumble或eHarmoney等约会网站，“但我会基于与杰森共同生活9490天的经验，为他写一份个人介绍。”
这位儿童作家在文中写道，杰森是一个很容易使人爱上的男子，“我用了一天便爱上了他”。她直言俩人第一次约会结束后，自己就想要嫁给他。
罗森塔尔称丈夫堪称最佳的旅行伴侣，此外他还是贴心的人。罗森塔尔怀孕了，杰森会送上鲜花，而每周日早晨他还会用物件摆成笑脸的模样，只为给她带来好心情。
罗森塔尔在文章最后留下一片空白，“我特意在下面留白，希望给你们二人一个全新的开始” 。
她在最后写道：“一生所爱，埃米。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost