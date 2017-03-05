“特朗普牛市”能否延续
继道琼斯指数1日突破21000点大关后，纽约股市三大股指2日有所回落。未来美股是继续高歌猛进还是抛售回调，再次成为市场关注的焦点。
特朗普赢得美国总统选举后，美股持续上涨，三大股指频频刷新收盘历史纪录，市场将其称为“特朗普牛市”。从大选日至今，道指累计上涨14.57%，标普指数上涨11.33%，纳斯达克指数上涨12.86%。
上涨动力何在
华尔街投资者对特朗普政府可能推出减税等政策的预期成为本轮市场上扬的主要动力之一。
特朗普2月28日在国会发表上任后的首次演讲，呼吁国会通过立法，吸引公共和私人投资，为美国基础设施建设投资1万亿美元。他还表示，其经济团队正在制定税改方案，将对公司和美国中产阶级大规模减税。由于市场认为上述举措将对股市形成利好，特朗普讲话次日美股三大股指单日涨幅均超1%。
同时，作为经济“晴雨表”，美国股市也从一个侧面反映了美国经济基本面持续向好的态势。
美国供应管理协会最新公布的报告显示，在新订单指数大幅上涨带动下，今年2月美国制造业扩张速度创2014年8月以来新高。
此外，金融板块也是拉动本轮牛市的主要引擎。华尔街不少资产管理公司在高频交易中面临高昂税费和严苛监管，而特朗普主张的减税､对华尔街放松监管等政策将极大利好金融板块。
投资者认为，银行业运行良好，必将提高对企业及个人的放贷，利于企业扩大再投资。倘若企业在此基础上实现盈利，提高劳动生产率，将进一步扩大国家征税基数，促使经济进入良性循环。
美联储加息影响
美联储将于14日召开为期两天的货币政策例会。近期多位美联储官员表示，美国经济走势良好，美联储应在近期再次加息。
纽约联邦储备银行行长达德利表示，当前收紧货币政策的举动是非常有说服力的。旧金山联邦储备银行行长威廉斯也认为，美联储应在本月议息会议上认真考虑加息事宜。一贯以“鸽派”著称的美联储理事莱尔•布雷纳德也在日前表示，考虑到美国经济继续改善，海外经济风险有所下降，再次加息时机将很快到来。
这使得市场人士对美联储本月加息的预期骤然提升。据芝加哥商品交易所最新预测，市场预期的美联储3月加息概率已升至75.3%。
加息对市场而言将又是一次不确定性的考验。诚然，美联储加息意味着其对美国经济乃至全球经济前景的肯定，但加息过快或利率在市场没有充分准备的情况下陡然上升都将令股市大盘承压。
美国穆迪投资者服务公司首席经济学家约翰•隆斯基表示，美联储货币政策仍将成为未来主导美股走势的重要因素。
未来走势存疑
随着美股一路高歌猛进，“特朗普牛市”还能持续多久，越来越受到关注。
整体来看，华尔街对未来股市走势维持“谨慎乐观”判断。但不少分析人士指出，目前市场投资者非理性情绪凸显，需要特别警惕，未来三大股指走势波动可能加大。
黑石集团首席股票投资分析师凯特•摩尔对记者说:“我认为未来股市整体表现应该向好，但是会经历较大幅度的波动。”她还提到，近来有些专业投资者出现了明显的“追涨杀跌”等非理性情绪，极易催生资本市场泡沫，需要警惕。
此外，特朗普能否兑现减税､放松监管､基建投资等承诺，还存在较大变数。
美国太平洋投资管理公司公共政策主管莉比•坎特里尔认为，特朗普的国会演讲并未改变华盛顿政策制定艰难的现实。她说，医保和税制改革是特朗普和国会共和党人今年的两大工作重点，但这两项改革都复杂费时，目前共和党人对如何取代奥巴马医改法案和改革税制远未达成共识。
同时，特朗普政府的贸易政策走向以及强势美元会否影响美国企业出口､进而影响跨国公司盈利等，目前还很难判断，这也为股市增添了不确定性。(新华社记者孙鸥梦 高攀)
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