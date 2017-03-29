西班牙中国政策观察网站3月26日发表中国问题专家胡利奥·里奥斯署名文章《中国能够领导世界吗？》称，中国的领导地位不会直接显示为世界性的。但这并不意味着中国放弃发挥其影响力或不再更坚定地要求进行全球政治、金融和贸易体系改革。
文章称，美国新总统指向贸易保护主义和战略不确定性的措施和计划催生了外界对华盛顿或将放弃全球领导地位的猜想。鉴于这种情况，不少人提出由世界第二大经济体中国取而代之的想法。不过，短期内中国取代美国地位可能成为现实吗？
作者指出，自2009年起，中国已经成为全球最大的商品出口国，近年来，中国为改变单一的世界工厂角色而进行的内部改革进程形成了强大的外部影响。中国经济影响力的扩张已经抵达了世界各个角落。
文章称，中国南方城市厦门将于今年9月迎来金砖国家领导人第九次会晤。作为中国首批经济特区之一，厦门被选作会晤地似乎在强调这样一个信息，那就是开放和发展是金砖国家在面对目前这个贸易保护主义抬头的不利局面时应当坚守的基本要素。在金砖峰会召开前，北京将于5月举行“一带一路”国际合作高峰论坛。加上去年在杭州举行的二十国集团领导人峰会，所有这些会议都在向同一方向推进，那就是将经济、对外和安全领域政策结合在一起，向着实现贸易、通信、交通和安全领域统治地位的目标迈进。
作者指出，那么，中国是否想担当起全球领导者的重任？这并不是一个新鲜的话题。有关中国的崛起对国际秩序的意义及其本身的目的众说纷纭。
文章称，为避免出现所谓的“修昔底德陷阱”，近年来出现了多个多边对话平台，其中包括上海合作组织和金砖国家。中国在这些组织中非常小心谨慎，很少显露自己的优势，以免树大招风，引起其他成员国的不适。
作者指出，近年来，全球存在的增加始终在为中国加快发展的内部目标服务，而不为凸显其国际地位。中国希望拉近与更多国家间的距离，以免它们加入到所谓的制衡战略中去。中国政府在表态中是不愿意承担任何救世主的角色的。其经济模式是不可输出的，甚至在面对其最狂热的模仿者时，中国的论调也是每个国家都应找到自己的发展道路。尽管中国的经济飞跃是显而易见的，但其目前并不具备争夺军事霸权的条件，人民币也尚无法撼动美元的世界主要储备货币的地位。在科技创新领域，中国想要成为领头羊仍需时日，更不用说软实力。
文章称，可以要求中国参与更多国际事务，承担更多责任，但无论从结构条件还是其繁重的内部任务来看，当今的中国并不具备取代美国和西方成为全球领导者的能力。中国自身的经济发展和在地区内影响力的不断增加可以作为其在全球范围内增加影响力的跳板。中国的领导地位不会直接显示为世界性的。但这并不意味着中国放弃发挥其影响力或不再更坚定地要求进行全球政治、金融和贸易体系改革。
作者指出，中国曾在世界经济和政治重大决策制定时被边缘化，但它不甘心成为一个小角色或只发出从属和附和的声音。它在等待着属于自己的时刻，而这个时刻很快就将到来。（编译/韩超）
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