美媒批特朗普军事思维过时了
特朗普总统对美国实力的看法在其竞选期间是一个谜，但在近日的几场演讲和预算计划暗示其军事雄心之后，却成为一个新的焦点。
它们揭示了一个对纯粹军事力量着迷的总统。他认为，纯粹军事力量等同于美国的世界地位，以及威慑中国和伊朗等强大对手的工具，后者似乎是他主要担心的问题。
此外，他似乎不太关注美国在阿富汗、伊拉克、叙利亚以及在全球打击“基地”组织军事行动的细节。
分析人士说，这不一定是特朗普的疏忽，而是源于一种民族主义世界观。这种今天不为人所熟悉的世界观主导了19世纪和20世纪初的地缘政治。
特朗普对胜利的看法也许最清晰地体现了这种世界观。
他提出，军队的主要作用是赢得战斗，而赢得战斗是为赢得战争，这两个观点至少自越战以来就不再流行。自越战以来，大多数将领都强调，战争是由政治冲突驱动的，而这些政治冲突很少能仅凭武力解决。
特朗普在近日的演讲中说：“我们将给我们的军队提供阻止战争和在必要时进行战争所需的工具，他们只需要做一件事。你知道是什么吗？获胜。获胜。”
现在判断这些观点是否符合某种特朗普主义也许还为时尚早。但它们说明，特朗普追求的政策更符合一种将军事力量作为目的的观点。
特朗普主要通过呼吁打造大型武器系统来表达其军事思想。它包括航母和核武器在内的武器系统。
宾夕法尼亚大学政治学教授迈克尔·霍罗威茨说：“这的确意味着，打造一支更优化的军事力量，以应对与中国、伊朗以及（具有讽刺意味的是）与俄罗斯的潜在军事冲突。”
每一位总统都寻求维持美国对主要对手的绝对军事优势。但特朗普不同寻常的地方在于，固执地将重点放在为大国冲突做准备上。
当特朗普在近日表示他将装备海军以“赢得”战争时，也许他只是为了证明对美军的信心。但这一表态却加深了外界的印象，即特朗普也许认为，在现代大国冲突中，美国是可以获胜的。然而，这种观点早在冷战初期就不再流行，因为核威慑使其变得无法想象。
然而，特朗普似乎采取了一种更陈旧、更具民族主义意味的观点，即在任何冲突中，军事力量都是最终的决定因素。
这也许有助于解释，为何他没有提出打击“基地”组织、“伊斯兰国”或遏制中国的战略。因为在他看来，军事力量可以直接转化为实力，而实力等同于胜利。（美国《纽约时报》网站）
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