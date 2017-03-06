顿顿不吃饱，长寿
网上流传一个段子：“人一生能吃9吨左右的食物，谁先吃完谁先走。”尽管“9吨论”不够准确，但它提醒我们不可暴饮暴食是没错儿的。近日，发表在英国《自然·通讯》杂志上的一项研究也佐证了这一点：顿顿饭都少吃点，可以减缓与年龄有关的各种疾病发作，延年益寿。
美国威斯康星大学麦迪逊分校的研究团队对猕猴进行了20多年的追踪研究，结果显示，饮食受控制的猕猴，寿命达到了26岁，比平均寿命多2~3年，并且癌症、糖尿病及心血管疾病的发作时间也延后了；饮食未受控制的猕猴，患病率和死亡率则提高了3倍。
美国威斯康星大学医学系教授罗莎琳·安德森称，灵长类动物的衰老是可控的，低热量摄入对成年和老年灵长类动物有益，对幼年影响不明显，并且降低30%的热量摄入不会导致营养不良。与公猴相比，肥胖给母猴造成的负面影响似乎更小。这一结论同样适用于人类，安德森说：“美国开展的人类临床试验证明，低热量饮食对身体的影响与猕猴一致。”
美国《健康》杂志也曾报道，在希腊、意大利、日本、哥斯达黎加、美国加利福尼亚州等长寿国家或地区，人们普遍食量较少，平均每餐比世界其他地区少20%。
北京老年医学研究所原所长高芳堃说，当你觉得胃里还没填满，但对食物的热情已经下降时，就要停下筷子。在感到有点儿饿时就开始吃饭，最好保证每餐在固定时间吃。吃饭时要细嚼慢咽，一般来说，每口食物咀嚼15~20次，给大脑充足的时间来接收吃饱的信号。餐具方面，可以使用浅盘和透明餐具，用小汤匙代替筷子，或者轮流使用勺子和筷子吃饭，能保证每口食物都能充分咀嚼，有助减少热量摄入
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