美反导防御新策略：在敌方导弹发射前用网络攻击破坏它
华盛顿对自身最关键的国防项目通常是保密的。但许多高层官员和军官一直在公开谈论使用网络袭击、电子战及其他新奇破坏方式重新定义美国的反导弹防御体系，其目的往往是为劝说国会为这些秘密的行动提供资金。
有关被称为“主动抑制发射”（left-of-launch）的新反导措施的公开讨论，一直十分谨慎。在谈论技术与目标时，军方领导层与承包商一般都讲得比较模糊。但他们有时候也会宣布这完全是围绕朝鲜与伊朗的，至少目前如此。
这个概念是指在敌人的导弹发射前或起飞后几秒内发动攻击。
官员们称赞“主动抑制发射”袭击是一种新奇的办法，能以只占常规费用很小一部分的代价打掉敌人的导弹。在进行介绍和在国会作证时，高层官员将这种方法描述为加强美国国防力量的具有潜在革命性的办法。
公开的披露始于2013年末，当时美国级别最高的将领、参谋长联席会议主席马丁·登普西上将发出警告，表示预算在不断减少，导弹威胁却日益增大。他在给美国军队提供的政策指导文件中写道，为解决这种困境，美国需要发展成本会比传统导弹拦截装备低很多的非常规防御方式。
2014年，参谋长联席会议副主席、海军上将詹姆斯·A·温内费尔德告诉大西洋理事会，就其定义而言，“主动抑制发射”袭击依然只是更广泛的反导措施的一种新式辅助手段。
“尽管我们显然更愿意在有威胁的导弹仍在地面的时候就将它除掉，”他说，“但我们不会总是有条件做到这一点。”他接着讲道，因此我们仍然需要“可靠的被动防御发射（right-of-launch）能力”——换句话说，也就是传统的防御方式。
2015年，多名顶级反导专家在华盛顿智库国际战略研究中心聚集一堂。退役海军少将小阿彻·M·梅西表示，国防部不仅在研发能防止导弹成功发射的办法，也在研发干涉导弹飞行与导航的办法。
美国头号反导承包商雷神公司选择发展宽度而非深度。它在一场会议陈述中披露，新发展项目不仅包括网络与电子打击，还包括将敌方工厂当作打击目标，暗示进行工业破坏。
五角大楼去年提交的2017年预算申请显示，一个名为“灵火”的反导项目将登普西上将的目标进一步向前推进，将探索“电子袭击”和“攻击性网络行动”。
去年4月，参众两院举行的诸多预算听证会里有不少聚焦于“主动抑制发射”项目。五角大楼导弹防御局局长、海军中将詹姆斯·叙林称，“主动抑制发射”及其他非常规方式会“改变游戏规则”，因为它们减少了“单独依赖昂贵拦截设备”的需求。（美国《纽约时报》网站）
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