美连续发生袭击印度裔事件，印方要求美阻止仇恨犯罪
印度对美国近期发生的针对印度裔美国人的攻击事件提出严重关切。此前在华盛顿州肯特又发生一起仇恨犯罪事件。一名39岁的锡克教男子在肯特的自家住宅外遭到一名蒙面枪手的攻击，手臂中弹。那名蒙面人让他“滚回你自己的国家去”。
美国务院向印度保证，所有机构将努力“确认保证快速伸张正义”。
印驻美使馆官方推特5日晚说：“国务院代表美国政府表示哀悼，并保证他们正在与一切相关机构合作，确保快速伸张正义”。
2日，印度裔商店店主哈尼什·帕特尔在南卡罗莱纳州兰开斯特县被射杀身亡。在另一起事件中，美国公民迪普·拉伊3日遭到一名白人男子的攻击。这名男子蒙住了自己脸的下半部。
印驻美大使瑙泰杰·萨尔纳注意到最近这些攻击事件，向美国政府相关部门表达了“严重关切”。
印驻美使馆在推特上说，萨尔纳向美国政府“强调必须阻止此类事件，保护印度裔社群”。
在这两起事件中，印度使馆官员与当地警方官员保持了沟通。
在帕特尔案件中，县治安官指出，这可能不是一起仇恨犯罪。印度使馆的一名消息提供者说：“我们将与他们保持联系。”
国会议员里克·拉森说：“我谴责这一可恶的行为：歹徒向一名本地居民开枪，只因为后者是锡克教徒。我们所有人必须站在一起。”
在媒体报道的一系列不安的案件中，印度裔社区成员成为明显的仇恨案件目标。
在就上月，51岁的海军退伍老兵亚当·普林顿在堪萨斯州向32岁的印度裔工程师斯里尼瓦斯·库奇博特拉和他的朋友阿洛克·马达萨尼开火，高喊“从我的国家滚出去”。 库奇博特拉中弹身亡。（印度《德干纪事报》网站）
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