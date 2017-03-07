经济学家奥尼尔：全球经济展现惊人抵抗力
西班牙《经济学家报》网站3月5日刊载了高盛前首席经济学家吉姆·奥尼尔的文章《世界经济的惊人抵抗力》，文章称，美国和英国令人不安的政治动荡让人以为已经问题重重的世界经济在不远的将来会面临更多的问题。但随着步走入2017年，周期性证据却表明了相反的事实。
吉姆·奥尼尔称，“从我担任高盛公司首席经济学家时起，我就一直关注全世界的六大指标。这些指标共同构成了未来半年全球经济动向的可靠指南”。目前，这六大指标的表现比一段时间以来的预期都更加令人对未来充满期待，并且其中只有一项从近来的高点略有下跌。
第一个指标是美国失业保险的周申请数字，这一指标可以用来衡量美国经济的整体强度。美国失业保险申请数字以周为单位进行实时更新。统计证据表明，这些数字是预测美国股市变化的重要指标。最近一周，美国的失业率仍非常低，这一状态已经保持了一段时间，对美国股市来说这是一个利好信息。
同样，美国供应管理学会（ISM）的制造业指数对于预测未来三到六个月的美国经济来说，是一个很好的前瞻指标——尽管制造业活动占美国国内生产总值的比重相对较小。和最新的失业保险申请数字一样，现在的ISM制造业指数也让人们感到乐观。
第三个指标也是ISM调查的一个组成部分：制造商新订单和库存。目前，新订单正在增加而库存较低，表明企业必须在未来几个月内增加产量以消化这些订单。
在美国之外的地方，第四个指标是中国零售支出与工业产出之比。这些数字能让我们对各种周期性趋势和中国从出口转向国内消费的结构再平衡情况有所了解。这也许是预测中国和全球其他地区未来几个月经济状况的最重要的指标之一。中国的月度零售额与工业产出之比尽管起伏不定，但2008年以来总体呈缓慢上升趋势，而最近消费方面又出现了另一个小高峰。因此，我并不像其他人一样担心中国经济面临的那些老生常谈的风险。虽然工业产出和投资在放缓，政府也努力遏制奢侈品支出，但中国消费者的支出仍保持强劲态势。
第五个指标是韩国的贸易数据。韩国通常会在每个月的第一天公布这些数据，早于其他国家。韩国是开放经济，贸易伙伴遍布全球，包括美国、中国、日本和欧盟等，因此我们可以从韩国的贸易数据出发，对全球贸易状况得出结论。在经历了几个月的下跌后，去年11月韩国贸易出现复苏迹象，尤其表现在出口增长上。今年1月，韩国贸易数据强劲反弹。毫无疑问，这一结果与近来听到的全球化哀歌形成了鲜明对比。尽管下定决心要采取贸易保护主义的美国总统特朗普可能会让全球贸易陷入长期衰退，但韩国的最新数据表明全球化依然生机盎然，2017年已经有了良好的开端。
最后一个重要指标是德国慕尼黑经济研究所公布的商业气候指数。这是一项反映欧洲整体状况的周期性数据，因为德国是欧洲经济的中心。近几个月公布的商业气候指数都十分积极，但1月的数据不如去年12月的数据那么亮眼。
综合来看，上述六个指标让我确信，全球经济的增长率将在4%以上，达到几年来的最快增速——尽管过去10年的平均增长率3.3%略低于前一个十年，接近于二十年前的速度。此外，这六个指标并不能告诉我们未来几个月会发生什么。全球经济是保持强势增长、进一步巩固，还是开始疲软，答案仍有待观察。
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