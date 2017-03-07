一个简单方法就能鉴定要买的苹果是不是“毒苹果”
在很多人看来，苹果是一种耐储存的水果。鲜为人知的是，不经处理的苹果保存时间并不长，常温下放一个星期，外表就会变蔫，而且营养成分也会迅速流失。为了保鲜，需要给苹果打蜡，这就相当于为苹果穿上了一件防护衣，防止病菌入侵，延缓水分蒸发，留住水果香味，同时还能让苹果看起来更有光泽。
需要跟大家解释的是，给水果打蜡并不是什么吓人的事，况且苹果的外皮上本来就有一些果蜡。只要所用的蜡是对人体无害的食用蜡就符合国家相关规定。然而，用在果品上的食用蜡比较 贵，为了节约成本，一些不法商贩可能会给苹果打工业蜡。工业 蜡种类很多，常含有汞、铅等重金属，对健康危害很大。更可怕的是，有害物质还可能向果肉渗透，将好苹果变成“毒苹果”。
如何区分工业蜡苹果和食用蜡苹果呢？方法很简单，只要在买苹果时，带上一张纸巾就可以了。挑选时，用纸巾在苹果的表面擦擦，如果擦完后，纸巾上有颜色，那十有八九遇上了工业蜡苹果。因为工业蜡经常会添加色素，食用蜡则无色无味，擦不出颜色来。另外，工业蜡很难用水洗掉，食用蜡在温水或盐水里多泡泡，就能清洗干净。
建议大家尽量购买本地的时令苹果，它们含工业蜡的可能性比反季的外地苹果小，个头适中、肉质紧、外表朴实及没有虫眼坏斑的较好。
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