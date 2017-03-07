马来西亚总理呼吁朝鲜立即“释放”在朝马公民
吉隆坡电，马来西亚总理纳吉布７日发表声明，呼吁朝鲜立即“释放”所有在朝马来西亚公民。他同时指示，在确保这些马来西亚公民的安全之前，所有境内朝鲜公民禁止离境。
朝鲜外务省７日通报马来西亚驻朝大使馆，暂时禁止在朝马来西亚公民离境。
纳吉布在声明中说，他以最强烈的方式谴责朝方决定，称这一“令人憎恶”的行为相当于将马来西亚公民扣为人质，完全不顾国际法和外交准则。
纳吉布说，他已召集国家安全委员会召开紧急会议，并指示警察总长哈立德在确保所有在朝马来西亚公民安全之前，禁止所有在马朝鲜公民离境。
他表示，保护本国公民是总理的第一要务，马方在国民受到威胁时会采取一切必要措施。他呼吁朝鲜领导层立即允许马公民离境，以避免事态进一步扩大。
马来西亚副总理扎希德７日早些时候宣布，从即日起禁止朝鲜驻马来西亚大使馆官员离境。扎希德表示，朝方发出了违背外交礼仪和惯例的命令，且试图操纵马方针对朝鲜男子被谋杀案的调查，马方被迫作出回应。
同日，马来西亚警察总长哈立德说，朝鲜方面并没有对马方的调查提供配合，马方已向国际刑警组织寻求协助。
哈立德还说，警方正在寻求３名朝鲜公民配合调查，其中包括一名朝鲜大使馆二等秘书和一名朝鲜高丽航空工作人员。警方相信３人现在身处朝鲜大使馆内。另外，警方仍在等待死者家属前来马来西亚进行ＤＮＡ测试。
２月１３日，一名朝鲜籍男子在吉隆坡国际机场寻求医疗救助，随后在送往医院途中身亡。此后，马朝双方围绕尸检、调查等问题互相指责，双方先后宣布驱逐对方大使。（新华社）
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