新加坡租房市场仍有严重种族偏见：报道
据美国全国广播公司财经频道(CNBC)3月5日报道，在楼市低迷的情况下，许多新加坡业主宁可让房屋闲置，也不出租给某些特定的租户群体。
报道称，新加坡私人业主经常因为种族而拒绝租户，甚至在广告中明确说明“印度人、中国人或马来西亚人除外”。自二月下旬以来，三家当地著名住房门户网站的招租广告中，至少有49条明确提出拒绝上述三类租户中的任意一类。
据报道，近年来，由于供过于求以及高薪外籍劳工的减少，新加坡房屋出租率持续走低，房屋出租市场转变为买方市场。SRX Property 2017年1月的私人公寓和套间出租价格指数同比去年缩水5个百分点，比2013年1月的峰值下降约19个百分点。私人住房空闲率于2016年第二季度达到8.9%，为16年来最高峰，第四季度稍有改善，降至8.4%。
报道表示，这种种族偏见的做法与新加坡“文化多样性”的形象大相径庭。2016年，新加坡的居住人口中，华人占74.3%，马来西亚人占13.4%，印度人占9.1%。而业主拒绝向其出租的主要原因是其对公寓的不善使用导致业主承担额外的维修费用。
目前，各住房网站正致力于宣传种族平等观念，缓解市场失衡现象。专家建议完善租赁合同，改善业主与租户的关系。(环球网)
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