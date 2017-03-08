中兴通讯接受8.9亿美元刑事和民事罚金 与美国政府达成和解
中兴通讯7日晚宣布，已经与美国政府就美国政府出口管制调查案件达成和解。作为和解协议的一部分，中兴通讯同意支付约8.9亿美元的刑事和民事罚金。此外，还有给美国商务部工业与安全局3亿美元罚金被暂缓，是否支付取决于未来7年公司对协议的遵守并继续接受独立的合规监管和审计。
7日，中兴在发给《环球时报》的新闻稿中称，中兴通讯董事长兼CEO赵先明表示，中兴通讯承认违反美国出口管制相关法律法规，愿意承担相应的责任，“我们从这次经历中吸取了很多经验教训，将努力成为出口管制合规治理的典范，致力于打造一个合规、健康、值得信赖的新中兴通讯”。赵先明还表示，“与美国政府达成和解，能够使中兴通讯获得未来发展的更为坚实的基础”。
中兴通讯是全球最大的电信设备制造商之一，也是美国第四大智能手机供应商，向美国电话电报公司等美国移动运营商供应硬件设备。2016年3月7日，美国商务部在其网站发布消息，以违反美国出口管制法规为由，将中兴通讯等中国企业列入“实体清单”，并对中兴采取限制出口措施。但美国商务部给中兴通讯颁发了一个临时许可，只要该公司配合调查，就可以继续与美国公司做生意。美国《福布斯》杂志7日称，该临时许可的期限延长了好几次，最新的截止日期为3月29日。
互联网实验室创始人方兴东7日对《环球时报》记者表示，这个处罚对于中兴来说比较重，但是如果中兴不认罚，会产生更大的问题。
信息消费联盟理事长项立刚7日对《环球时报》记者表示，对于中兴来说，这个处罚虽有一定打击，但问题解决了，对其将来的发展存在正面意义，“虽然渡过这个难关花费了一些金钱，但以后还可以继续向前”。
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