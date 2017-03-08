美派遣最强军机首次进驻日本
报道称，空军6日向东京西部派去了14架“超级大力神”军机，以表示在太平洋局势日益紧张的形势下信守对日本的承诺。
飞机的交付仪式在横田空军基地举行，飞行员及家人还有日本方面的嘉宾参加了仪式。驻日美军司令、美国空军中将马丁内斯在仪式上说，这些飞机表示了华盛顿方面对日本“比任何时候都坚定的承诺”。
承包商洛克希德-马丁公司对新版的C-130J“超级大力神”进行了GPS和通信系统方面的改进。
【美国《星条旗报》网站3月6日报道】美国空军6日开始把其“最出色、最坚固、战术机动性最强的机器”——C-130J“超级大力神”运输机部署到位于东京西部的横田空军基地。
美军将把14架“超级大力神”部署到横田基地，以取代老迈的C-130H运输机。这首架C-130J由美军太平洋空军司令部副司令马克·狄龙亲自驾驶交付。飞机停在欢迎人群前，其独特的六个桨叶组成的螺旋桨呼呼地转个不停，欢迎人群当中有飞行员、军人家属以及一些日本客人。
在舷梯旁等候的人中有驻日美军司令兼第五航空队司令马丁内斯，他对迎接飞机的人群说，新飞机的抵达显示了美国对日本“一直、一直以来强有力的承诺”。
他说：“今天美国带来了世界上最出色、最坚固、战术机动性最强的机器，J型‘大力神’运输机。环顾当今世界，看看本地区存在的威胁，我们的日本朋友，他们需要知道美国把它最好的东西送来了……现在我们在日本土地上有了第一架战术运输机。”
狄龙说驾驶C-130J的感觉就像是在开跑车。他说：“这就像是在开一辆法拉利或者玛莎拉蒂跑车。动力十分强劲。你可以准确地让它降落在跑道上的任何地方。”
由于装备自动导航和工程系统，C-130J可以裁减两名机组人员，其新款发动机动力更强大、燃油效率更高、航程更远。
前空军C-130运输机飞行员、代表洛克希德-马丁公司在机场迎接的人员之一拉里·加洛格利说，J型C-130运输机将大大增加美军在本地区的空中运输能力。
他说，C-130J运输机可运载八个货盘——比H型C-130多两个——以及128名乘员。
加洛格利说，与早期型号相比，J型C-130的飞行成本要低30%，性能也更加可靠，可执行任务率经常超过80%。其装备的高科技电子设备提高了飞机安全性。迄今为止只有8架C-130J失事坠毁或因故障停止使用。
新飞机的货舱空间也更大，还配备了一个冲水马桶——这份奢侈是早期“大力神”运输机的乘员们无法享受的。
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