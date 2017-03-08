王毅：朝鲜和美韩“像两组不断加速的列车，互不相让”
中国外交部部长王毅8日在北京说，半岛核问题的主要当事方是朝美两家，但作为半岛唇齿相依的近邻，中国当然也是解决半岛核问题不可或缺的重要一方。关于解决核问题，中方始终坚持半岛无核化目标，坚持维护半岛稳定，坚持和平解决方式。迄今中国为斡旋朝美接触，推进六方会谈倾注了全力，同时我们也为制定和执行安理会决议做出了贡献。今后，我们仍然愿意做一名“扳道工”，把半岛核问题扳回到谈判解决的轨道。
十二届全国人大五次会议8日举行记者会，针对当前朝鲜半岛局势呈现新一轮紧张，王毅回答记者提问时强调，拥核不会安全，动武不是出路，复谈还有机会，和平仍有希望。
王毅表示，朝鲜半岛局势目前正在呈现新一轮的紧张，一方面朝鲜不顾国际社会反对，违反联合国安理会决议，执意推进核导的开发，最近又试射了四枚弹道导弹；但另一方面美韩在这个地区进行超大规模军事演习，持续加大对朝鲜的军事压力。
“就像两组不断加速的列车，互不相让，难道双方都做好了迎头相撞的准备吗？当务之急要做的，就是亮起红灯，同时刹车。”他说。
王毅说，为应对半岛危机，中方的建议是，作为第一步，朝鲜暂停核导活动，美韩也暂停大规模军演，通过“双暂停”摆脱目前的“安全困境”，并且使各方重新回到谈判桌前来。之后，按照“双轨并进”思路，将实现半岛无核化和建立半岛和平机制结合起来，同步对等地解决各方关切，最终找到半岛长治久安的根本之策。
王毅指出，中方提出的这个思路抓住了半岛局势的症结，也完全符合联合国安理会2270号和2321号决议的要求。解决半岛核问题不能只有一手，需要两手并进，制裁是履行决议，促谈同样也是履行决议。
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