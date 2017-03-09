美日频繁军演提升协同能力：危机一现可以马上集结军力
【美国外交学者网站3月8日报道】据美国海军发布的新闻稿，美国海军和日本海上自卫队正在进行联合军事演习，这场代号“多帆—2017”的军演计划于3月6日至10日在西北太平洋美国关岛附近海域举行。
美国海军总共派遣了6艘水面舰艇，包括阿利·伯克级驱逐舰“斯特西姆”号、“巴里”号、“马斯廷”号、“菲茨杰拉德”号、“麦坎贝尔”号以及一艘提康德罗加级导弹巡洋舰。日本海上自卫队派出两艘导弹驱逐舰参加军演。此外，双方还派遣了多支潜艇部队以及其他特种部队。
美国海军在一份声明中说：“‘多帆’是美国军队和日本自卫队举行的联合军事演习，有利于提高双方的协同作战能力。通过对海上、空中、陆地和水下的部队进行侦察、定位、追踪和攻击，这场军演使得双方能够在现实环境中熟练完成一系列作战任务。今年的演习内容还将包括由美国海军水面和鱼雷作战研发中心开设的港内和海上训练科目。”
“多帆”军演在首次举办时其实是一种部署前训练，但在随后的几年中，该军演的范围已经有所扩大。“多帆”现在已经成为美国海军和日本海上自卫队举行的联合军事演习，并且双方在演习中还会测试一些最先进的设备、战略以及作战流程。美国海军在声明中说：“参加演习的部队将就范围广泛的作战能力进行演练，并且还将展现出美日联军固有的机动性。这些作战能力既包括海上安全行动，又包括更为复杂的反潜和防空演习。”
声明中还说：“（这场军演）得益于真实、共享的训练场景，并且这些场景能够提高双方合作应对紧急情况的能力。通过‘多帆’军演，部队能够做好准备，既能起到威慑和维稳效果，又能进行大规模任务演习，并且在出现紧急情况时，还能第一时间集结兵力。”正如此前所报道的，日本在去年12月采用了新的指导方针，现在已经允许日本海上自卫队舰船保护美国海军舰船。
美国和日本3月6日刚刚结束了在加利福尼亚州南部彭德尔顿营和圣克利门蒂岛举行的长达1个月的两栖作战演习。
【共同社东京3月6日报道】日本陆上自卫队和美国海军陆战队的日美联合训练启动仪式6日在群马县陆自相马原驻地进行。部署在美军普天间机场的6架新型运输机“鱼鹰”将参加演习。去年12月在冲绳发生机体严重毁坏的事故后，这是“鱼鹰”首次参加日本国内的日美联合训练。
使用“鱼鹰”的训练在相马原演习场和新潟县的关山演习场进行，分别在10日和13日向媒体公开。此次计划进行陆上自卫队员和美军士兵的运送、使用绳索的空降训练等。
训练主力的陆自第30普通科连队队长佐藤孝洋强调“希望更好地理解日美的能力、构建信赖关系”。美国海军陆战队中校莱恩·豪尔表示“训练的意义是使日美的合作更为牢固”。
“鱼鹰”去年12月13日在冲绳进行空中加油训练时发生事故，机体严重毁坏。尽管对其安全性的担忧加剧，但美军19日以“机体没有问题”为由重启了空中加油以外的训练，日本政府也表示容许。今年1月6日包括空中加油在内，全面重启了训练。
联合训练名为“森林之光”，每年进行两次。据陆上自卫队称，此次不包括基于安全保障相关法的新任务内容。日本政府说明称，此次在群马和新潟举行的联合训练是减轻冲绳负担对策的一环。另外千叶县的陆自木更津驻地作为“鱼鹰”的定期检修基地也已开始使用。
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