港口的力量：中国作为海上大国的力量在扩展-英学者
美国外交学者网站3月8日刊发默茜·郭题为《港口的力量：中国的海上征程》的文章，以下是她对伦敦大学国王学院刘氏中国研究院教师、智能社会研究所主任萨姆·比特森的采访内容：
默茜·郭问：请您解释一下中国成为一个海上超级大国和它对美国作为一个海上强国的至高地位构成的挑战。
萨姆·比特森答：从港口和航运资产、海军力量和独立性的角度来说，中国作为一个海上大国的力量在扩展。除了海军硬件，包括水面舰只（如航空母舰以及核潜艇）之外，中国还投入了数十亿美元扩大其国际港口网络。最大的航运和集装箱企业是中国政府的战略资产，而且具有经济和政治上的重要性。然而，中国在国际水域的贸易和军事行动在当下还无法与美国匹敌，尽管其军舰数量可以与美国一争高下，实际上中国的军舰数量已超过英国、日本和印度。因此，中国对美国海上实力的挑战取决于中国作为一支远洋航行的军队的所作所为和它在经济上的考虑。
问：中国在外国港口投资的主要动力是什么？
答：我们了解到中国已经宣布或者完成了对40个港口项目的收购或投资，总投资额大约为466亿美元。
中国的对外直接投资得到了过去十多年来日益加大的政策支持。这种促进对外直接投资的政策在某种程度上鼓励购买中美洲、南美洲和非洲等地区的资产，以获取这些地方的资源。这必然就需要用于运输的航运通道和集装箱码头。
中国还必须越来越多地注意美国的制造业转移到其他地方，例如墨西哥和东南亚国家，这些地方的劳动力比中国更加便宜，而更加富裕的中国人不再那么愿意从事低工资的工作。展望未来，过去三十年来富起来了的中国需要认真考虑并指导其公司进行海外投资。
保持海上航道的畅通、打击海盗、保护国际海域，这些关系到中国为自己获取海上航道，并展示其海军实力的问题。这不仅有军事方面的意义，对开展合作也有意义。从这个角度来说，中国正寻求展示其作为一个全球角色的责任。
问：请您评估一下中国扩大的海军力量对美国的战略影响。
答：中国扩大的海军力量不仅对美国有战略影响，对所有利用国际海上航道做生意的国家都有影响。如果中国与其他国家合作，积极寻求保持海上航道的畅通和安全利用，那中国可以从许多有关商业航运和保持海上航道畅通的国际合作中学到许多东西。如果中国寻求在这些行动中提供支持，就像打击索马里海盗那样，那中国的海军力量就是国际航道上受欢迎的新增力量。（参考消息网）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost