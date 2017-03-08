新加坡总理李显龙引毛泽东语录祝贺国际妇女节
李显龙引用的毛主席语录是：“妇女能顶半边天”。
他说，新加坡妇女从她们的祖母和母亲时代，已经走过了漫长的道路。现在，新加坡人能让女儿上学，妻子可以追求自己的事业，大多数丈夫也帮助照顾孩子。
但李显龙说，新加坡社会还需要对男性或者是女性更加包容。
李显龙引用毛主席语录，引起很多网友好奇，一些网友向南洋视界编辑传来截图。
李显龙的父亲李光耀、母亲柯玉芝以及妹妹李玮玲曾在中国文革期间的1976年访问北京时，与毛泽东举行了会见。
在这次访问中，李光耀说：“过去软弱和分裂的中国曾受到工业化列强的欺凌。在不到三十年的时间内，中国已经靠本国人民的努力改造成为一个强大和统一的国家，赢得了大家的尊敬。”
中新关系在也从当时起，揭开了序幕。
中新关系去年以来陷入低谷。但随着中新高级别的“双张会”（张高丽和张志贤）在去年停摆一年后，不久前刚刚举行，外界普遍认为，中新关系已经雨过天晴。
妇女能顶半边天，是毛泽东主席1968年的语录，主要是表达在社会主义建设中妇女和男性一样都能发挥主力军的作用，隐含男女平等的意思。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost