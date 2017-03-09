特朗普最头疼的问题，竟然是朝鲜！ 美国亚洲政策受到挑战
【法新社华盛顿3月7日电】朝鲜进行弹道导弹打击驻日美军基地的演练，这使美国总统唐纳德·特朗普面临就任以来最大的外交挑战。
3月6日，朝鲜向日本方向发射了四枚导弹，其中三枚落入日本专属经济区内。这次试射标志着朝鲜在短暂沉寂之后再次重启武器测试。这次试射让这个长期以来不断激化的问题成为白宫的当务之急。听闻朝鲜称此番导弹发射旨在进行打击部署有5万官兵的驻日美军基地的演练，日本首相安倍晋三和特朗普通了电话，两人警告称来自朝鲜的威胁已“进入新阶段”。
特朗普眼下必须明确这意味着什么，而美国又该如何应对。
一名高级防务官员近日向记者表示：“我们现在处于一种含糊不清的状态，没有多少优势，也没有什么谈判意愿。”
这名官员说：“所以，正如你们所想，我们正在为应对突发事件作准备。”
美面临“最急迫问题”
美韩在韩国部署“萨德”反导系统来取代“爱国者”系统则令地区局势愈加紧张。专家认为，朝鲜同时发射四枚导弹可能是想从数量上压制敌人，摧毁他们的反导系统。
“爱国者”系统据说能同时拦截16枚导弹，“萨德”系统据说也是按照这个标准打造。但是，同时拦截多枚导弹很难保证万无一失。
朝鲜问题分析人士约瑟夫·贝穆德斯说，朝鲜可能拥有足够多的移动发射车，能够同时发射至少36枚各类型弹道导弹。
约翰斯·霍普金斯大学美韩研究所高级研究员乔尔·威特说，朝鲜私下里一直在释放愿与特朗普政府重启关系的信号。但美韩联合军演让朝鲜停止了这一举动。威特说：“那种姿态不会一直持续下去。正在进行的美韩联合军演可能意味着那段和平期结束了。”
捍卫民主基金会朝鲜问题专家安东尼·鲁杰罗说，“萨德”系统的部署很重要，但这无助于应对朝鲜的弹道导弹问题。鲁杰罗建议特朗普政府大力制裁与朝鲜有业务往来的国际银行。鲁杰罗还说，虽然6日发射的导弹算不上特别先进，但向日本齐射导弹还是说明朝鲜的态度已“转为挑衅”。
奥巴马在离开白宫时曾提醒特朗普，来自朝鲜的威胁很可能是他将面临的最急迫的问题。
挑战美对亚洲政策
【加拿大《环球邮报》网站3月7日文章】题：作为制造混乱的大师，朝鲜制造了新的亚洲危机
作为一个乐于制造混乱的国家，朝鲜度过了成果异常丰硕的一周。
本周，在短短24个小时里，朝鲜成功发射了四枚导弹，引发了与马来西亚的外交人质僵局，促使马来西亚驻平壤大使馆匆忙焚烧文件。
最近的争端发生在朝鲜展示制造核武器和发射导弹方面日益精进的技术之际。这些进展促使韩国决定马上在其国土上部署反导系统。
韩国梨花女子大学国际问题研究生院危机管理中心主任贾斯珀·金说：“朝鲜将混乱作为它的主要战略。”
金说：“混乱会带来不稳定，而不稳定正是国际社会试图避免的。为避免混乱无序，就会拿一些东西去交换和平与安全。国际社会想拿去交换的那些东西是朝鲜所需要的。”朝鲜展现出了非凡的生存能力，并且常常从它频繁激起的愤怒中获益。
与此同时，特朗普的白宫尚未明确提出一个亚洲政策。弗莱克对误判的可能性感到担忧，在朝鲜拥有核武器的情况下，这可能带来严重后果。
边缘战术难以奏效
【《日本经济新闻》3月8日报道】题：朝鲜正在实施边缘“人质外交”。
7日，朝鲜采取禁止马来西亚人离境的强硬措施。朝鲜的意图在于，从正在调查金正男遇害事件的马来西亚那里“劫持人质”，对其调查工作进行威胁和阻挠。其目的还在于，阻止马来西亚作出断交决定。陷入困境的朝鲜采取边缘战术，必将招致国际社会的谴责。
朝鲜的边缘战术如愿以偿的可能性很小。一位马来西亚男子表示：“刚刚知道朝鲜如此怪异。”
马来西亚国内对朝鲜的舆论日趋严厉，马来西亚政府也很难轻易通过谈判作出妥协。这也必将刺激到对朝鲜发射导弹神经紧绷的日美韩。朝鲜颁布极为罕见的“离境禁令”，也可以被解读为对国际社会的挑衅。朝鲜将不可避免地受到国际社会的谴责，美国等国对朝鲜的态度可能更加强硬。
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