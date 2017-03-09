井喷的共享单车面临着管理难题
它们看上去是中国拥堵街道和有毒空气的一个完美解决方案：自行车共享计划。
共享单车过去12个月里在中国突然火起来，多家公司提供的五颜六色的自行车涌入大城市。居民通过手机APP就能租。但如今一些地方政府说，这些自行车成了麻烦制造者。
最近在上海黄浦区，近5000辆共享单车因乱停放被扣。有关负责人说，投放量的过度井喷在给市民带来便利的同时，也打破了原有的道路非机动车停放和管理秩序。共享单车乱停放、乱骑行所带来的问题和矛盾不断。
据介绍，被交警扣下的这些违法乱停的自行车分属几家不同公司。摩拜单车等公司表示，在同政府进行协商后已领回被扣自行车。为防止问题再次发生，相关APP将引导用户把车停放到指定地点。
上海是全世界最大的单车共享城市，数据显示，全市范围内共有约28万辆共享单车。上海市自行车行业协会负责人预计，到今年6月份这个数字有望跃升至惊人的50万辆，“到那时，市场将饱和。”
直到上世纪末，自行车还是中国城市里的主要交通工具。近些年来，随着中国民众越来越富有，自行车逐渐被私家汽车、电动摩托车及更好的公交服务所取代。
共享单车并非什么新鲜事，但有种特性令其在中国变得独一无二——通常停车自由，这意味着用户想停哪儿就停哪儿。上海并非唯一一个共享单车开始引发问题的中国城市。（美国有线电视新闻网）
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