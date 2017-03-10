关灯玩电脑、手机，对眼睛的伤害极大
互联网让整个世界都缩小了，也有很多人沉迷其中无法自拔，小李是个夜猫子，为了不打扰家人休息，夜里上网时经常关灯。近期他感觉头晕脑胀、视力减退，白天也没精神。医生告诉他这是因为关灯上网的缘故，这也警示了很多电脑爱好者，但是也有很多人对这种情况无法理解。
辐射是显示器的一大特性，常用电脑的人除了不可避免要接触到电磁辐射外，电脑荧光屏的频繁闪动对眼睛也有较强的刺激作用，尤其是关灯上网，让人出现流泪、视力减退、头昏脑胀等不适症状。由此可见，如何科学用眼，缓解眼睛的疲劳，这成了电脑一族面临的一个迫切的健康问题，也是医学领域的一个重要研究课题。
专家指出，掌握正确使用电脑的方法很关键，用电脑时，需要注意纠正一些错误的观念，适当做做眼保健操，日常生活中注意饮食的搭配，可以缓解眼睛疲劳。在电脑桌工作之余多吃点含有钾的物质，其中的钾可帮助人体排出多余的盐分，让身体达到钾钠平衡，缓解眼睛的不适症状，对保护眼睛有积极的帮助作用。
不仅如此，还有一点大家也要注意，不宜经常使用眼药水，因为长期使用容易产生毒副作用，对角膜上皮有损害。眨眼实际上是防止眼睛角膜干燥的有效方法之一，因此面对电脑持续工作1～2个小时就要休息一下，也可以经常让眼睛闭一会获得短暂休息，疲劳用眼只会严重伤害眼睛。
最后也为大家介绍一些保护眼睛的健康食品，香蕉中含有大量的β胡萝卜素，当人体缺乏这种物质时，眼睛就会变得疼痛、干涩、眼珠无光、失水少神。多吃香蕉不仅可减轻这些症状，还可在一定程度上缓解眼睛疲劳，避免眼睛过早衰老，也希望这些方法能真正帮助到大家。
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