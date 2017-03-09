北京新职业——砍价师：砍不下价不收费
“当你买二手房时，如果砍不下来价格，有人来帮你砍。除了帮你砍价，还帮你破解中介套路，规避合同风险，力争你的利益最大化……”最近，一个名为“亲戚买房”的购房平台推出这样一项“砍价师”的服务，吸引了不少买房人的注意力。
“砍价师”对于买房人来说，还是新生事物，那么，他们到底能提供什么服务？如何收费？和传统中介有什么区别呢？
“底价”基础上砍4万
对于这项服务，常小姐应该算是第一波吃螃蟹的人。
为了离父母住得近点儿，相互照应方便，常小姐从去年开始在大兴黄村一带看房。今年2月，看好了一套80平方米的一居室，位置、楼层、户型，包括价格都很满意。
“这个小区的均价在4.8万元左右，楼层、朝向好的小户型价格更贵。我看中的这套一居室，房主报价350万元，价格确实并不高。中介和我说，这个价是房主的底价，没有降价空间，因为房主已经定了其他房，着急用钱，才报这个价。”
在常小姐心里，即使不砍价，对这个价格，也能接受，但买套房，一分钱都不降，又有点儿不甘心。这时候，很偶然的，她在微信朋友圈看到一则“砍价师”的短片，号称可以帮助买房人砍价，砍不下来不收费。
“我最初只是抱着试试看的心态，填了联系方式，没想到，很快收到了一名砍价师的回复。”
常小姐向砍价师简单介绍了自己和房主的情况。砍价师帮她梳理了交易流程和砍价策略，并在签约那天，以朋友的名义，与常小姐一起坐到了谈判桌前。
最后，砍下了4万元。4万元虽然不多，但常小姐对砍价师非常满意。“除了价格，我更看重他们提供的附加服务，帮我看合同，弥补合同漏洞，把关交易流程。”
当然，这项服务不是免费的，交易结束后，常小姐按砍价金额的30%，支付了“咨询费”。
据了解，按照“砍价师”的服务方式和收费标准，他们最初会指导买房人自己谈价格，买房人实在谈不下来时，他们再出手，进行二次砍价。砍价成功后， 6万元以内收取30%；6万至11万元部分收取40%；11万元以上的部分收取50%作为服务费。如果砍价未成功或买房人未成交，不收取任何费用。
砍价空间不“壮观”
李鹏是为常小姐服务的砍价师，也是“亲戚买房”旗下的首席砍价师。
李鹏2006年大学毕业后，先在一家知名二手中介做经纪人，后来做到店长、集团培训师的级别，2014年，开始从事海外房产业务，在全球最大的房产经纪公司工作，当时接触了很多的欧美经纪人，了解到海外的二手房交易是单边代理制，像律师一样。之后就萌生了做买房人的代理人业务。机缘巧合下，今年，在“亲戚买房”平台做了首位专职的二手房砍价师。
李鹏介绍，这项业务开展时间不长，目前，他仅仅接了10单，但已经成功砍价8单，其中，砍价最多的一单砍下16万元。
“房子在东北二环外，当时房东报价是1480万元。买房人在面签前三天约我见了一次面，我了解情况后，先指导买房人自行砍下了80万元，这部分是不收费的。买房人砍不下来后，我出手，最终又砍下16万元。并辅助买房人签署买卖合同、拟定补充条款。”
回顾这段时间的砍价经历，李鹏坦言：“最多16万元的战绩虽然不那么‘壮观’，但在现在卖方市场的行情下，进行二次砍价，难度还是很大的。”
正是因为难，对砍价师的要求也高，不仅要熟练掌握二手房交易流程和各种套路，还要对市场行情、房主心态有一个精准的把握，因此这一行的门槛也比较高。
“最少要从事房产经纪行业五年以上，有3年以上的店经理经验。这是基本硬件。”李鹏介绍说。
挑战“一手托两家”
打出“只为购房人服务”的砍价师的出现，打破了中介“一手托两家”的传统模式。
“亲戚买房”平台首席运营官张睿志介绍推出砍价师的初衷时说：“国内的中介是双边代理制，中介一手托两家，按说应该保证双方公平。但在目前卖方市场行情下，中介哄好业主，控制房源就能获得中介费，另外，房价越高，佣金越多。在这种前提下，不可能公平，买房人一直处于弱势的地位。而美国的单边代理制，买卖双方分别委托自己的经纪人，各为其主，只维护自己代理人的利益。类似于打官司，原告被告各自委托自己的律师，我们觉得还是这种模式更公平一些。于是，就想进行一些尝试，对标美国的买方经纪人，推出类似的买方顾问，也就是‘二手房砍价师’这个新职业。”
张睿志解释，之所以采用二次砍价差价提成的方式，一来是让买房人放心地使用服务，为效果付费。实际过程中，咨询把关的价值比砍价的价值大。只是国内还不习惯为咨询付费，变通一下，让大家好接受。二来也是从利益上彻底把砍价师和买方捆绑在一起，不用担心砍价师出工不出力。对于这个新兴的行业，张睿志非常看好，按照他们目前的势头和发展计划，预计到年底，将有100位砍价师出现在二手房市场。（北京晚报）
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