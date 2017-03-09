中国政协委员提案：“龙”英译应为“loong” 和李显龙一致
综合讯，中国政协委员提案，中文字的“龙”不应该翻译成dragon，应该翻译成loong。有趣的是，Loong正好是新加坡总理李显龙的名字的中的“Loong”.
正在北京举行的人大政协两会上，住陕全国政协委员岳崇说：“越是世界关注我们的时候，国家的形象就越重要。”因此他建议纠正“龙与dragon的翻译错误”。
岳崇委员说：“中国文化中的龙与西方文化中的dragon ，是两种不同的物象。将龙翻译成‘dragon’和将dragon 翻译成‘龙’，都是错误的。建议纠正龙与dragon的翻译错误，将龙英译为‘loong’，将dragon汉译为‘拽根’。”
调研中，岳崇委员发现龙与dragon在文化意涵、功能、地位、形象上有重大差别。在中国人心中，龙是司水灵物、通天神兽、吉祥瑞符、权威象征、智慧结晶、和平使者，整体上是善、美的象征。龙已成为中华民族的广义图腾、精神象征、文化标志、信仰载体和情感纽带。海内外华人大都认同自己是人文意义上“龙的传人”。
而在西方的文化体系中dragon是喷火怪兽、英雄反衬，整体上是恶、丑的象征。岳崇委员认为，长期的误译，让许多西方人不清楚龙与dragon的区别，因此纠正龙与dragon的翻译错误，可以让西方人了解龙与dragon的区别，更好地理解中国龙的精神内涵。
因此他建议纠正龙与dragon翻译的错误，将龙英译为“loong”。岳崇说：“经过多年来的反复讨论，很多学者都倾向于用‘loong’作为龙的英译名。纠正龙与dragon的翻译错误，有助于中华民族文化形象的树立和中国国家形象的提升。”
有趣的是，新加坡总理李显龙的英文名字是：Lee Hsien Loong，最后一个Loong正好对应“Loong”。
要是中国给“龙”正名，是不是要给新加坡一点“版权费”？
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost