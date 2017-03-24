Airbnb推中文名讨好中国市场 并将投资增加一倍

英媒称，尽管优步没能在庞大并且竞争激烈的中国市场占据支配地位，但Airbnb（前译“空中食宿网站”——本网注）仍然决心要取得成功。这家民宅共享服务提供商不仅将其在华投资增加一倍、将本地员工从60名增加到180名，而且它还有了一个新名字。
据英国《独立报》网站3月22日报道，该公司采用新的品牌名称“爱彼迎”，意思是“让爱彼此相迎”。据报道，该公司称这个名字对中国旅行者来说应该比英文名称更容易发音。
该公司还希望依靠它的“旅行平台”（Trips）产品取得成功，这项服务为客户提供有关旅行可以做什么和看什么的建议。该服务于去年11月份推出，目前正在中国推广。
在上海，旅行者将能预订观看传统戏曲或学习约有4000年历史的中国民间艺术。
该公司称，它在中国有80%以上的用户年龄在35岁以下，这一比例高于其他所有国家。
爱彼迎将那些想要出租房屋的房东与可能停留一晚到几周不等的短期租客联系起来。这家公司在中国已经受到欢迎。据该公司称，它在中国约有8万个房源，已接待近160万名旅行者。
尽管如此，中国在该公司业务中仍然只占一小部分。该公司总共在191个国家和地区拥有300万个房源。
通过在中国加大投资，爱彼迎试图在这个令其他美国科技公司苦苦挣扎的市场取得成功。
就像优步与中国对手滴滴展开较量那样，爱彼迎正与途家网展开竞争。
爱彼迎还称，为更好适应当地文化，它提供支付宝和微信支付等本地支付方式。
据路透社报道，该公司首席执行官兼联合创始人布赖恩·切斯基在一份声明中称：“新一代中国旅行者想要以不同的方式看世界。”
他还说：“我们希望爱彼迎和我们的‘旅行平台’产品引起他们的共鸣，激励他们以一种向世界各地的陌生人、社群和社区敞开大门的方式旅行。我对我们在这里的未来感到非常兴奋。”
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