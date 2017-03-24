新型手机设备可测精子质量 男人几分钟就可知是否不育

法媒称，美国研究人员22日表示，一种新的智能手机设备能检测精子质量，只要几分钟就能让男人知道自己是否患有不育症。
据法新社3月22日报道，全球有超过4500万对夫妻受不孕问题困扰，40%以上的生育问题与精子质量不良有关。
美国《科学转化医学》杂志介绍的这项技术旨在让男人在家就可以方便地检测精子质量，而且价格低廉。
报告共同作者之一、美国布里格姆妇科医院医学工程科医生哈迪·沙菲说：“我们想研究出一种办法，让男性不育检测如同在家检测是否怀孕一样简单、便宜。这种新的检测方法能够在5秒内对未经稀释也没有被冲刷过的精液样本视频进行分析。”
报告说，这种方法借助于两个设备，一个能与智能手机相连的光学设备和一个用来装精液样本的一次性设备。
研究人员在马萨诸塞综合医院生育中心用350份精液样本对这种设备进行了测试。
这种依托智能手机的设备对异常精液样本的检验准确率达到98%，检测依照的是世界卫生组织制定的精子浓度和活性标准。
报道称，组装这套设备所需的材料成本为4.45美元。
报告的另一位共同作者、马萨诸塞综合医院生育中心主任约翰·彼得罗扎说：“这种方法将精子即时检测技术带给消费者或资源有限的医疗机构，无疑具有革命性的意义。这种技术将为人们提供更快捷、更方便的生育保健。”
这种设备目前还处在原型测试阶段，尚未向公众开放。研究人员计划进行更多测试，然后向美国食品和药物管理局申请许可。
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