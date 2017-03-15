日本欲"绝对阻止"中国参加TPP 中方强调没兴趣入伙
核心提示：澳大利亚和新西兰希望通过鼓励中国和其他亚洲国家加入TPP以挽救这项协定。中国政府已经表示没有兴趣涉足TPP并重启这项协定的谈判。华春莹说：“在TPP问题上，中方的立场没有变化。”
外媒称，中国将出席亚太区域经济会，强调不是TPP会议。
据美国之音电台网站3月13日报道，中国外交部表示，应太平洋联盟轮值主席国智利邀请，中国政府拉美事务特别代表殷恒民大使将率团出席本月14日至15日在智利举行的亚太区域经济一体化高级别对话会。
中国外交部发言人华春莹13日在例行记者会上强调，这次会议不是部分媒体所说的跨太平洋伙伴关系协定（TPP）会议。
美国总统特朗普此前宣布美国退出TPP，使这项协定面临夭折。有批评人士认为，特朗普此举将为中国按照对其有利的方式塑造太平洋地区贸易的发展方向创造机会。
澳大利亚和新西兰希望通过鼓励中国和其他亚洲国家加入TPP以挽救这项协定。中国政府已经表示没有兴趣涉足TPP并重启这项协定的谈判。华春莹说：“在TPP问题上，中方的立场没有变化。”
据日本《产经新闻》3月14日报道，TPP部长级会议于15日在智利召开。这是特朗普政府宣布“永久脱离”TPP后首次举行的部长级会议，日本希望与各与会国紧密沟通以促成TPP生效。中国将作为观察员参加TPP会议的消息流传出来，各国意图更加复杂，日本能否在推动美国回归方面发挥强大领导能力成为课题。
内阁府副大臣越智隆雄将出席此次会议。
智利、墨西哥等拉美四国组成的太平洋联盟将举行高级别对话，部长级会议将配合召开。美国驻智利大使将参加高级别对话，但不会出席TPP会议。
中国政府拉美事务特别代表殷恒民大使将率团出席高级别对话。智利和秘鲁正摸索将中国拉入以缔结新协定。
有关中国或作为观察员参加TPP会议，越智仅表示“不了解”。为构筑以日美为中心的“经济同盟”，日本的方针是，即使陷入持久战也要等美国改变心意，绝对阻止中国参加。
另外，英国《金融时报》网站3月13日发表文章称，随着中国和日本推动关于一项涵盖全世界几乎一半人口和三分之一经济产值的协定的不同愿景，左右大型亚洲贸易协定的竞争加剧。
利用一项主要把重点放在降低东盟与其邻国之间关税的“低质量”协定，中国正在力促迅速达成区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）。
但东京和堪培拉希望达成一项涵盖服务和投资的高质量的RCEP，并且仍对把美国请回TPP谈判桌抱有一线希望。其结果便是一场你争我夺的较量，一方是日澳，另一方是中国。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost
外媒称，中国将出席亚太区域经济会，强调不是TPP会议。
据美国之音电台网站3月13日报道，中国外交部表示，应太平洋联盟轮值主席国智利邀请，中国政府拉美事务特别代表殷恒民大使将率团出席本月14日至15日在智利举行的亚太区域经济一体化高级别对话会。
中国外交部发言人华春莹13日在例行记者会上强调，这次会议不是部分媒体所说的跨太平洋伙伴关系协定（TPP）会议。
美国总统特朗普此前宣布美国退出TPP，使这项协定面临夭折。有批评人士认为，特朗普此举将为中国按照对其有利的方式塑造太平洋地区贸易的发展方向创造机会。
澳大利亚和新西兰希望通过鼓励中国和其他亚洲国家加入TPP以挽救这项协定。中国政府已经表示没有兴趣涉足TPP并重启这项协定的谈判。华春莹说：“在TPP问题上，中方的立场没有变化。”
据日本《产经新闻》3月14日报道，TPP部长级会议于15日在智利召开。这是特朗普政府宣布“永久脱离”TPP后首次举行的部长级会议，日本希望与各与会国紧密沟通以促成TPP生效。中国将作为观察员参加TPP会议的消息流传出来，各国意图更加复杂，日本能否在推动美国回归方面发挥强大领导能力成为课题。
内阁府副大臣越智隆雄将出席此次会议。
智利、墨西哥等拉美四国组成的太平洋联盟将举行高级别对话，部长级会议将配合召开。美国驻智利大使将参加高级别对话，但不会出席TPP会议。
中国政府拉美事务特别代表殷恒民大使将率团出席高级别对话。智利和秘鲁正摸索将中国拉入以缔结新协定。
有关中国或作为观察员参加TPP会议，越智仅表示“不了解”。为构筑以日美为中心的“经济同盟”，日本的方针是，即使陷入持久战也要等美国改变心意，绝对阻止中国参加。
另外，英国《金融时报》网站3月13日发表文章称，随着中国和日本推动关于一项涵盖全世界几乎一半人口和三分之一经济产值的协定的不同愿景，左右大型亚洲贸易协定的竞争加剧。
利用一项主要把重点放在降低东盟与其邻国之间关税的“低质量”协定，中国正在力促迅速达成区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）。
但东京和堪培拉希望达成一项涵盖服务和投资的高质量的RCEP，并且仍对把美国请回TPP谈判桌抱有一线希望。其结果便是一场你争我夺的较量，一方是日澳，另一方是中国。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost