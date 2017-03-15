杜特尔特称贝纳姆海隆属菲律宾 但要军方对中方“友好”
核心提示：杜特尔特在记者会上被问到有关这一面向太平洋的海域的问题时说：“我给军队的命令是，你们去那里直接告诉他们，这是我们的，但我说要以友好的方式。”
外媒称，菲律宾总统杜特尔特13日说，他已要求军队宣示菲律宾对该国东北大片海域的所有权。中国考察船去年曾被发现进入该海域，令菲律宾国防官员感到不安。
据《菲律宾明星报》网站3月14日报道，杜特尔特说，他命令军队以友好方式宣示对贝纳姆海隆的所有权，并重申菲律宾除了外交手段之外别无选择，因为“无法与中国的实力抗衡”。
杜特尔特在记者会上被问到有关这一面向太平洋的海域的问题时说：“我给军队的命令是，你们去那里直接告诉他们，这是我们的，但我说要以友好的方式。”
北京和马尼拉在菲律宾以西的南中国海有长期领土争端，但自从去年杜特尔特上台并开始与中国接触以来，两国紧张关系大大缓和。
菲律宾国防部长德尔芬·洛伦扎纳上周说，去年7月至12月，菲律宾军队发现疑似穿越贝纳姆海隆水域的中国考察船。他说，菲律宾政府正考虑在这一地区加强巡逻并设立领土标识。
14日晚菲律宾国家安全委员会执行委员与杜特尔特之间的会议将讨论中国船只在该海域出现的问题。
菲律宾外交部说，它已于10日通过大使馆要求中国说明其考察船在贝纳姆海隆的活动。
据菲律宾《马尼拉旗帜报》网站3月14日报道，杜特尔特总统13日告诉北京，菲律宾拥有贝纳姆海隆的所有权。他说，他欢迎就中国船只在菲律宾领海的存在进行“友好对话”。贝纳姆海隆是一个位于吕宋岛以东矿藏丰富的水下地块。
在有人声称中国人可能占领菲律宾的部分大陆架之际，杜特尔特为北京辩护。他说：“他们目前不会这样做。这会制造麻烦。”
联合国于2012年确定菲律宾对贝纳姆海隆的所有权。
中国外交部发言人耿爽在10日举行的例行记者会上说，联合国大陆架界限委员会的决定并不意味着菲方可将贝纳姆海隆作为自己的领土。他还表示，中方有关海洋科考船去年的确曾过航菲吕宋岛东北部有关海域，但这纯粹是在行使正常的航行自由和无害通过权。
杜特尔特说，两国间“目前情况良好”，他不愿向中国挑事。
他还说，“如果情况变得商业化了”，他将坚持关于南中国海有争议海域的仲裁结果。
菲律宾国防部长德尔芬·洛伦扎纳说，他愿意接受中国政府关于中国船只在贝纳姆海隆附近存在的解释。
他说：“好吧，他们说只是无害通过，但他们在那儿另有目的。”
另据新加坡《联合早报》网站3月14日报道，菲律宾总统和国防部长就中国考察船进入菲律宾水域一事的说法互相矛盾。菲总统杜特尔特13日称，是他点头允许中方考察船进入菲水域的。国防部长洛伦扎纳日前则指中方考察船侵入，令人“非常担忧”。
洛伦扎纳上周透露，中国考察船去年曾驶入贝纳姆海隆海域，目的是“寻找部署潜水艇的地点”。他指示海军，若再看到中国考察船出现，就要上前驱赶。
然而，杜特尔特13日回答媒体提问时，推翻了洛伦扎纳的说辞。杜特尔特称，中方考察船并没有侵入菲领海，因为“我们之间有协议”。
他说：“一些人把事情夸大了。我们之前达成了协议。那是一艘考察船，我们事先已经接到通知。”
杜特尔特还表示，在菲律宾正寻求中国经济援助之际，他不希望为了贝纳姆海隆与中方发生纠纷。
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外媒称，菲律宾总统杜特尔特13日说，他已要求军队宣示菲律宾对该国东北大片海域的所有权。中国考察船去年曾被发现进入该海域，令菲律宾国防官员感到不安。
据《菲律宾明星报》网站3月14日报道，杜特尔特说，他命令军队以友好方式宣示对贝纳姆海隆的所有权，并重申菲律宾除了外交手段之外别无选择，因为“无法与中国的实力抗衡”。
杜特尔特在记者会上被问到有关这一面向太平洋的海域的问题时说：“我给军队的命令是，你们去那里直接告诉他们，这是我们的，但我说要以友好的方式。”
北京和马尼拉在菲律宾以西的南中国海有长期领土争端，但自从去年杜特尔特上台并开始与中国接触以来，两国紧张关系大大缓和。
菲律宾国防部长德尔芬·洛伦扎纳上周说，去年7月至12月，菲律宾军队发现疑似穿越贝纳姆海隆水域的中国考察船。他说，菲律宾政府正考虑在这一地区加强巡逻并设立领土标识。
14日晚菲律宾国家安全委员会执行委员与杜特尔特之间的会议将讨论中国船只在该海域出现的问题。
菲律宾外交部说，它已于10日通过大使馆要求中国说明其考察船在贝纳姆海隆的活动。
据菲律宾《马尼拉旗帜报》网站3月14日报道，杜特尔特总统13日告诉北京，菲律宾拥有贝纳姆海隆的所有权。他说，他欢迎就中国船只在菲律宾领海的存在进行“友好对话”。贝纳姆海隆是一个位于吕宋岛以东矿藏丰富的水下地块。
在有人声称中国人可能占领菲律宾的部分大陆架之际，杜特尔特为北京辩护。他说：“他们目前不会这样做。这会制造麻烦。”
联合国于2012年确定菲律宾对贝纳姆海隆的所有权。
中国外交部发言人耿爽在10日举行的例行记者会上说，联合国大陆架界限委员会的决定并不意味着菲方可将贝纳姆海隆作为自己的领土。他还表示，中方有关海洋科考船去年的确曾过航菲吕宋岛东北部有关海域，但这纯粹是在行使正常的航行自由和无害通过权。
杜特尔特说，两国间“目前情况良好”，他不愿向中国挑事。
他还说，“如果情况变得商业化了”，他将坚持关于南中国海有争议海域的仲裁结果。
菲律宾国防部长德尔芬·洛伦扎纳说，他愿意接受中国政府关于中国船只在贝纳姆海隆附近存在的解释。
他说：“好吧，他们说只是无害通过，但他们在那儿另有目的。”
另据新加坡《联合早报》网站3月14日报道，菲律宾总统和国防部长就中国考察船进入菲律宾水域一事的说法互相矛盾。菲总统杜特尔特13日称，是他点头允许中方考察船进入菲水域的。国防部长洛伦扎纳日前则指中方考察船侵入，令人“非常担忧”。
洛伦扎纳上周透露，中国考察船去年曾驶入贝纳姆海隆海域，目的是“寻找部署潜水艇的地点”。他指示海军，若再看到中国考察船出现，就要上前驱赶。
然而，杜特尔特13日回答媒体提问时，推翻了洛伦扎纳的说辞。杜特尔特称，中方考察船并没有侵入菲领海，因为“我们之间有协议”。
他说：“一些人把事情夸大了。我们之前达成了协议。那是一艘考察船，我们事先已经接到通知。”
杜特尔特还表示，在菲律宾正寻求中国经济援助之际，他不希望为了贝纳姆海隆与中方发生纠纷。
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