中国创业者关注企业级移动互联网服务

沈阳3月26日电，像上网买衣服、选酒店一样，把机器设备的富余产能在互联网上“挂”出来，客户可在网上下单加工，实现供需企业的快速精准对接……
今年1月底，由沈阳梵天工业设计有限公司开发的“脉搏智造网”上线，每周数十户公司的注册量，显示了它对制造型企业的特殊吸引力。
近日在沈阳市举办的一场“创客峰会”上，众多服务企业的移动互联网项目成为人们讨论的对象。越来越多互联网创业者将目光投向企业级移动互联网服务。
这场展会上推出的有帮助企业精选人才的“招兵买马”APP，也有满足企业客户管理和员工考勤需求的“红圈营销”软件，还有帮助创业公司共享办公场所的“氪空间”模式，以及实现企业集中采购、网上比价的“悦采平台”……
“红圈营销”创始人刘学臣在论坛上介绍说，在人们熟悉的日常消费领域，用于满足吃喝玩乐等需求的APP层出不穷，例如微信、滴滴、大众点评、支付宝等软件，几乎成为都市人的生活必需品。
而在发达国家，服务于企业的移动软件已占到互联网产品的相当份额，美国有70多家此类上市公司，其中营业额超百亿美元的就有7家，WeWork、Salesforce等平台在社会上耳熟能详。
有报告显示，在美国的互联网风险投资领域，约40%的资金投向企业级服务领域；在中国，这一比例大约只有5%。
当前中国传统企业转型升级压力加大，同时大批创业创新企业涌现。用移动互联网平台满足它们在招聘、培训、营销、激励、团队建设等方面的需求，将是一块巨大的“蛋糕”。
业内人士认为，中小型企业利用网络平台将招聘、前台、IT运维、财税等环节外包出去，有利于它们将有限资源和精力集中于核心业务；一些创业企业借互联网平台，实现员工、办公场所、机器设备等的共享，减少了生产资源的闲置浪费，降低了初创期的开支压力。
用网络产品从PC端转移到移动端，还将改变企业办公方式。峰会上，一位刚刚用上“招兵买马”APP的环保公司负责人兴奋地表示，智能手机取代办公室电脑，公司管理者和员工在出差、外勤途中就能处理客户订单、完成业务管理，由此带来的快速决策、快速执行能力，成为公司竞争制胜的法宝之一。
当然，企业级服务也给互联网创业者提出更高要求。刘学臣说，企业级产品是一条又宽又长又有陡坡的跑道，需要创业者熟悉企业的业务流程和运转模式，开发起来难度大，得到客户接受也需要一个较长周期。
“不过企业级产品一旦获得市场认可，短期内很难被颠覆和取代，创业者在这条不平坦的跑道上坚持下去，将获利颇丰。”刘学臣说。（新华社）
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