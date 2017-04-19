中国地产股异常火爆 全球最抢手的房地产股票 前10中占9席

美媒称，你会在中国发现全球最抢手的房地产股票，抑制房价的进一步措施没有吓退投资者。
据彭博新闻社网站4月18日报道，在今年的彭博世界房地产指数排行榜上，中国公司占据了前十名中的九个席位。在MSCI中国指数中，碧桂园、融创中国和中国恒大表现最为突出，涨幅超过70%，高达基准值的五倍。
销售金额暴增和盈利状况改善可以在一定程度上解释本轮出人意料的上扬行情。这三只股票都被追捧至超买的水平，导致公司估值暴涨，逼迫空方退场。瑞信集团认为眼下正是获利之时，但法国巴黎银行（今年初推荐购买上述三只股票的两家券商之一）觉得上行仍将继续，只不过涨幅将会收窄。
法国巴黎银行驻香港分析师李伟烈说：“投资者今年入市会更加谨慎。大型开发商将夺取中小开发商的市场份额。如果想在更加严厉的调控措施中寻求发展，你必须是一家规模庞大的开发商，还要在中国不同城市进行多样化经营。”
这三家中国房企都以负债扩张为特色，它们积极囤地，看重规模甚于利润率。融创中国是去年国内买地最积极的公司，债务股本比升至全球金融危机以来的最高点。恒大是中国负债最多的房地产企业，尽管它已经公布了降低净负债率和金融成本的措施。
被纳入MSCI中国房地产指数的各家公司的销售额今年预计将平均增长39%，利润增幅有望达到9.2%。自2008年全球金融危机以来，中国上市房企的债务杠杆率首次出现下降。
借助去年的火爆楼市，恒大与碧桂园的合同销售额分别增长82%和120%，两家公司因此坐稳中国销量第一和第三的宝座。融创中国的销售额增加了一倍以上，达到1500亿元人民币。上述增幅都超过去年全国新房销售额36%的增幅。
面对反弹的走势，空方蒙受了巨大损失，已经减少了赌注。据IHS马基特公司和彭博社统计，针对恒大的卖空规模去年一度高达公众持股量的30%，而现在已跌至11%。
桑福德-伯恩斯坦公司在本月简报中依然建议做空融创中国，理由是估值过高，利润率降低，在购房受限的大中型城市投资过多。瑞信集团同样对中国房地产业持谨慎态度，认为今年二季度营业收入增速将放缓。
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