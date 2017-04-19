反间谍：中国新的群众路线运动？

2014年，中国国家主席、中央国家安全委员会主席习近平提出“总体国家安全观”，涵盖政治、文化和信息等11个领域。根据这一安全观，中国 在2014年11月颁布反间谍法，2015 年7月颁布国家安全法，2015年12 月颁布反恐怖主义法，并规定每年的 4月15日为全民国家安全教育日。
反间谍是今年全民国家安全教育日的一个主题。不过单纯教育似乎是不够的；一场新的反间谍群众路线运动似乎是最终目标。迄今这场反间谍运动有三个主要策略——大众宣传、全面教育，最有力的是全民动员。
宣传一直是共产党发动一切运动最传统和最熟练的策略之一。全民国家安全教育日前后，媒体上出现大量反间谍报道。多个地区，比如湖北、海南和湖南，都详细报道了一些间谍案，大量文章警示公众提防“身边的间谍” 和暗中隐藏的“鼹鼠”。
值得注意的是,宣传策略也往与时俱进:新媒体在这场运动中被广泛采用。中央电视台、共青团和各地公安机关利用可爱的卡通形象制作、发布和推广多部有关国家安全和反间谍宣传的动画片。显然这些动画片的目标受众是中国的年轻网民。
教育活动是全民国家安全教育日的一部分，这不奇怪。令人惊奇的是这场运动涉及面很广，从小学到大学，从学生到教授,所有人都是教育对象。
4月13日，江苏省举行盛大的《中小学国家安全教肓》系列读本首发仪式。多名省级高官出席。据报道，这是中国首套国家安全教育读本。
广东省教育厅宣布各级学校都将开展全民国家安全教育日活动，还将组织师生参观“总体国家安全观”展览等。实际上，高校师生和年轻的网民是反间谍教育的主要对象。
据中国媒体报道，最有可能成为境外间谍机关策反对象的包括退伍军人、留学生、高校师生、军事发烧友、军工企业工作人员、国防科研单位工作人员、政府机关人员以及年轻网民。
就像宣传一样，全民动员是共产竞的另一个老做法。2015年中国设立间谍行为或线索举报电话，任何人都可以拨打“12339”举报有间谍嫌疑的人。
今年中国还提供了新的鼓励措施。北京市国安局4月10日宣布， 公民举报间谍行为最高可获得50 万元人民币奖励。公民举报间谍行为有三种途径拨打国家安全机关 “12339”举报电话举报；通过信件向国家安全机关举报；直接到国家安全机关举报，有专人接待。报道此事的北京媒体非常直截了当地说，“反间谍工作急需发动群众”。
实际上，中国从未否认让反间谍成为一场群众运动的目标。相反，反间谍法第二条作了非常明确的说明：反间谍工作坚持中央统一领导，坚持公开工作与秘密工作相结合、专门工作与群众路线相结合、积极防御、依法惩治的原则。因此，共产党迄今采取的所有策略都符合中国法律。
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