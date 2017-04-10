中资企业对全球港口展开投资

美媒称，在远洋货运业走出萧条以及北京高调推进全球化之际，中国国营航运企业正在对世界各地的港口进行大量投资，以便利中国货物的运输。
据美国《华尔街日报》网站4月7日报道，中国官员说，这些举措正在为中国远洋海运集团和招商局国际有限公司等企业带来财务上的回报，但是最重要的目的是控制世界上最繁忙的贸易回路之一。这条线路从亚洲出发，途经苏伊士运河，一直到达欧洲。沿线港口将向中国船只提供优先权。
这条所谓的“海上丝绸之路”将成为通过陆路和海路连接中国与欧洲的“一带一路”倡议的一部分。在特朗普政府对全球贸易协定表示怀疑的情况下，中国已经成为全球化的捍卫者。
总部在雅典的XRTC航运咨询公司的分析师乔治·希拉扎基斯说，中国的策略是“利用背后大量资金的支持来形成声势。随着西方国家的收缩，中国人主动出击以主导海洋贸易”。
今年1月，国有的国家开发银行向中国远洋海运集团提供了1800亿元人民币的信贷额度，用于拓展后者的航运业务。
北京将在5月中旬举行“一带一路”倡议峰会，来自亚洲、欧洲和非洲的约20位领导人将参加峰会。
一家西方港口管理公司的高管说：“私营管理公司做投资计划的时候最多考虑今后12个月。而中国人可以进行更远期的规划，可以在亚洲和非洲的某些地方签署协议，但是鉴于股东的意见和公众舆论，我们却不能去这样的地方。”
航运企业一直在寻求掌控更多的港口，以便赶在预期的集装箱运费回升之前完成布局。多年来集装箱运费一直处于保本水平以下。最近的一波兼并潮使集装箱运输企业的数目大幅减少，而且它们已经结成联盟并将从今年4月起共享船只和停靠港。随着跑主要航线的船只的吨位增加、数目减少，这股潮流已经让港口管理公司争相吸引航船停靠。
中远海运港口有限公司总经理张为说：“我们不得不学习与巨头们共舞。巨头将给我们的生存制造更多压力，但如果你能够留住它们，它们也会带来更高的效率和更加稳定的收入。”
中国远洋海运集团的竞争者之一APM码头公司自2010年以来已经投入79亿美元收购码头。该公司隶属于丹麦的马士基航运集团。世界第二大集装箱运输企业地中海航运公司则在今年1月从破产的韩进海运公司手中买下了美国加利福尼亚州长滩最大的集装箱码头54%的股份。
根据在中国和比利时高校担任港口经济学教授的特奥·诺特博姆的研究，自2010年以来，中国远洋海运集团、招商局国际有限公司和中国海外港口控股有限公司已经投资超过40亿美元，用于收购世界50个最大集装箱港口中的21个港口的股份。诺特博姆指出，除此之外，中国还向本国海岸线上的港口注资大约400亿美元。
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