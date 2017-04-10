美联储或年内启动“缩表”进程

英媒称，旧金山联邦储备银行总裁约翰·威廉斯10日表示，如果美国经济继续增长，那么美联储在接近年底时开始缩减其4.5万亿美元的资产负债表，逐步退出在金融危机期间采用的非常规刺激措施，将是合乎情理的。
据路透社法兰克福4月6日报道，威廉斯称，这一“缩表”进程将会持续数年，并且将与上调利率同步进行，尽管持续时间将比升息更久。
威廉斯在法兰克福一次会议的间隙向记者表示：“在资产负债表开始正常化进程中采取下一步骤是合理的。
“我自己的观点是，如果经济继续增长的话，接近今年年底的时候是采取下一步骤的恰当时点。”
威廉斯与美联储主席耶伦关系密切。他说，任何此类举措都将提前沟通，或将逐渐启动，而且可能要持续大约五年。
他还说，美联储的资产负债表需要较当前规模大幅削减，但未就希望达到的水平做出决定。
他说：“我们可能最终将缩减至2万亿美元左右，结束再投资的进程将持续数年。我们考虑的年限大约为五年。”
再据路透社纽约4月6日报道，纽约联邦储备银行6日在一份预测中说，美联储所持4.5万亿美元债券的缩减幅度可能不像之前预计的那么大，到2021年底可能“正常化”至2.8万亿美元左右。
纽约联储去年的预测显示，随着美联储继续收紧政策并逐步出脱债券，到2022年，资产负债规模可能最终降至2.2万亿美元。
纽约联储6日公布的另一项调查显示，美国初级市场交易商大多预计美联储要等到明年上半年才开始这一进程。交易商大多认为，到2019年底，资产负债规模将降至3.5万亿至4万亿美元。
纽约联储估计，到2021年第四季度，这些资产组合中包含的“公债将略高于机构（抵押贷款支持）证券”。而纽约联储在一年前称，这些资产配置将“大致相当”。
另据路透社华盛顿4月6日报道，根据美联储周三发布的上次货币政策会议纪要，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。
美联储公布的3月14日至15日会议纪要还显示，利率制定委员会对于是逐渐减少还是一次性全面停止再投资进行了广泛的讨论。美联储在上次会议上以9票赞同1票反对决定升息。
美联储在会议纪要中称：“如果经济表现仍和预期一致，绝大多数与会者预计将继续逐渐上调联邦基金利率，并认为今年晚些时候改变委员会的再投资政策是合适的。”
根据会议纪要，几乎所有决策者都同意改变资产负债表的时机取决于经济和金融状况，普遍倾向于逐渐减少或者停止对美国公债和抵押贷款支持证券的投资。
一般认为，逐渐减少再投资的做法引发金融市场波动的可能性较小，而一次性全面停止再投资“被普遍认为更容易对外沟通，同时可能令资产负债表规模更快地实现正常化”。
美联储下次政策会议将于5月2日至3日召开，投资者当前预计美联储会在6月的会议上再次升息。
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