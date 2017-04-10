中国大陆开发商推高香港房价 14年暴涨364%

英媒称，即将就任香港特首的林郑月娥曾承诺稳定楼市，使人们负担得起房价，而抬高香港地价的中国内地开发商们深不见底的口袋可能会让这项承诺的兑现受阻。
据路透社香港4月9日报道，自2003年以来，香港的房价已经暴涨了364%，而家庭月收入中位数只上涨了61%，导致买房对许多人来说遥不可及。
美国人口统计研究所的调查数据显示，一间典型的香港公寓的价格是香港人年收入中位数的18.1倍，而且香港在该机构的全球城市居住成本排名中连续第七年位列榜首。位居第二的悉尼与之相去甚远，只有12.2倍。
仲量联行香港研究部主管马安平说：“超过5.1倍通常就被视为‘极度难以负担’。”
香港700多万公民中的大多数都住在狭小的公寓中，有些还没有一个车位大。将在7月1日接任特首的林郑月娥计划通过增加住房和土地供给来解决这一问题。
但是香港立法会房屋事务委员会主席麦美娟说，从内地开发商那里涌入的资金将会使林郑月娥的工作非常棘手。“如果有外部投资流入香港，本地的房地产市场就会受到刺激。如果政府想让楼市平稳发展，这就会成为他们面对的一个巨大挑战。”
香港地政总署的数据显示，香港政府在2016年4月开始的财年共出售27块土地，中国内地的公司成功竞得其中6块，但就价格而言占总交易额的44%。
在之前的财年中，中国内地公司在土地交易中的支出高于其香港竞争对手，占到总价值的55%，买下的土地占售出土地的近一半。
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