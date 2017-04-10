参杞归枣紫米粥能补血

缺铁性贫血是由铁摄入量不足、吸收量减少，铁利用障碍或丢失过多导致的，在各种贫血中最为常见。缺铁性贫血主要表现为困倦、乏力、指甲苍白、气短、胸闷、头晕、头痛、耳鸣、食欲不振、便秘等。
中医认为，本病的形成原因主要是饮食失调、脾胃虚弱、先天禀赋不足、劳累过度等，治疗应以补虚为主，健脾、益气、补血是治疗本病的基本原则。
这里给大家介绍一款药膳——参杞归枣紫米粥。取党参15克、枸杞15克、大枣50克、当归10克、紫米100克、糖适量，将党参、枸杞、当归水煎取汁，加入大枣、紫米煮成粥，再加糖适量调味。
此方中，党参味甘，性平，能补中益气、生津止渴、补气养血。枸杞能补肾益精、养肝明目、补血安神、润肺止咳，与党参配伍具有补肾养肝、气血双补的作用。当归甘温质润，专能补血，其气轻而辛，故又能行血，为血中之要药。大枣性温、味甘，具有益气补血、健脾和胃的功效，美容养颜的效果也不错。紫米被人们称为“补血米”“长寿米”，熬制的米粥清香油亮、软糯适口，有很好的滋补作用。本药膳适用大多数人群，并可长期服用。但体质偏热者、感冒发烧者、腹泻者不宜食用。
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