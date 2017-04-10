亚洲仍是世界经济发动机 中国增长将趋缓

美媒称，亚洲开发银行（简称亚行）说，鉴于亚洲地区三分之二的发展中经济体呈现加速增长，该地区仍将是2017年全球经济增长的最大贡献者。在世界这一最具经济活力的地区面临日益严峻的地缘政治紧张之际，这种增长前景令投资者感到欣慰。
据美国外交学者网站4月8日报道，这个总部设在菲律宾的机构在《2017年亚洲发展展望》报告中预测：亚洲和太平洋地区今年和明年的国内生产总值（GDP）将增长5.7%，比去年的5.8%略有下降，尽管外部需求有所增加，大宗商品价格出现回升，国内也在进行改革。
亚行说，以这种增幅，该地区2017年仍将是全球经济增长贡献最大的地区，占世界经济活动总量的60%。
亚行首席经济师泽田康幸说：“亚洲发展中国家将继续推动全球经济增长，虽然该地区需要进行调整，以适应（中国）向消费驱动型增长模式转型并应对迫在眉睫的全球风险。”
“虽然发达经济体不确定的政策变化的确对经济前景构成风险，但是我们仍然认为大多数经济体处于有利地位，完全能够承受潜在的短期震荡。”
亚行说，工业化经济体将加速增长，其中美国、欧元区和日本2017年和2018年将共同增长1.9%。世界最大的经济体美国正受益于商业和消费者信心回升，而欧元区经济将继续向好，尽管英国脱欧是个不确定因素。
亚行说，世界第三大经济体日本“仍依靠维持出口增长的能力继续发展经济”。
与此同时，由于北京实施各项措施向消费驱动型增长模式转型，这个亚洲最大经济体的增长将趋缓。亚行说：“保持金融和财政稳定对未来的增长有一定影响，但是持续的结构改革将有助于把增长速度维持在政府的预定目标范围之内。”
令人欣慰的是，南亚仍将是增长最快的一个区域，今年GDP增长率将达7%，2018年达7.2%，其中首屈一指的是南亚最大的经济体印度。2017财政年度，这个南亚经济发展的源泉将增长7.4%，下一个财政年度将增长7.6%，在上一个财政年度7.1%的增长基础上继续提高。
东南亚地区的经济增长预计将进一步加速，今年该地区的增长率是4.8%，2018年达5%，均高于2016年的4.7%。亚行说，全球食品和燃料价格回升将有助于印度尼西亚、马来西亚和越南，也是有利于中亚和太平洋地区的因素。
不过，亚行也指出了乐观前景之下所面临的风险，包括美国加息和部分亚洲经济体居民家庭债务上升。如果资本继续加大向发达经济体外流，那么实行灵活汇率的经济体可能经历更大幅度的货币贬值和进口价格上涨。它还说某些经济体也许需要进行干预，冷却房地产泡沫。
然而，即使是亚洲的发达经济体，似乎也展现出更加健康的信号。日本银行的最新调查显示：受22年来最低失业率（仅为2.8%）的鼓舞，日本居民家庭现在是1998年以来最乐观的时候。
亚洲的经济前景或许还要受从朝鲜的导弹发射到世界两大经济体（美国和中国）之间关系这类政治问题的影响。
随着美中贸易大战之忧显著消退，加上对美联储加息担忧趋缓，展望亚洲2017年，或许比鸡年伊始很多人担心的要好得多。
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