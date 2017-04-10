卢森堡驻上海总领事馆就“上海史诗级骂街”事件发表官方声明

4月9日，卢森堡驻上海总领事馆就发生于上海街道涉及一位领事随员的口头冲突视频发表官方声明：关于最近发布在社交媒体上，发生于上海街道上涉及我馆一位领事随员的口头冲突视频，卢森堡大公国驻上海总领事馆对中国网民因此造成的情感伤害表示深切遗憾。我们目前正在密切配合上海警方和其他相关政府机构，调查当晚事实真相，我们非常感谢他们的专业和高效工作。
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声明全文：
关于最近发布在社交媒体上，发生于上海街道上涉及我馆一位领事随员的口头冲突视频，卢森堡大公国驻上海总领事馆对中国网民因此造成的情感伤害表示深切遗憾。
我们目前正在密切配合上海警方和其他相关政府机构，调查当晚事实真相，我们非常感谢他们的专业和高效工作。
在过去的10年中，卢森堡驻上海总领事馆一直致力于为进一步加强中卢两国的卓绝友谊而工作，我们也会尽我们所能维护此渊远流长的双边关系。对此事件，我们再次深表遗憾，并感谢广大中国网民们对我们的关心。我们坚信，在中方政府部门的协助之下，此事件一定会尽快得到妥善解决。
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