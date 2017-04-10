在家吃饭 可降糖尿病风险

多数人都晓得，家里烧的菜其实最美味；如今研究更显示，家里烹煮的食物可能最健康。
研究显示，在家吃晚餐取代速食餐点和外卖食物，可以降低罹患第二型糖尿病的风险。研究指出，每天吃两餐家里烹煮的午餐或晚餐，与一周内进食自己烹煮的午晚餐不到六餐的人相比，罹患第二型糖尿病的风险，可降低13%。
研究指出，在家吃饭频繁，可帮助民众维持正常体重，这是因为在家吃饭，可摄取较少糖份、油脂和加工过的速食食物。而维持正常体重，即可降低罹患第二型糖尿病的风险。
自1996年以来，第二型糖尿病患人数倍增，而这类病患同时罹患心脏病或中风的机率，是一般民众的五倍以上。糖尿病也会增加眼盲的风险，严重者则需要截肢。
哈佛大学陈曾熙公共卫生学院营养研究员钟庚（Geng Zong，音译）说：「近50年来，美国民众到餐馆用餐或买外卖食物的风气愈来愈盛，同时第二型糖尿病患也明显增加。」虽然该研究未指出每周在家吃饭应要多少餐，但钟庚表示：「愈多愈好。」
该研究发表于美国心脏协会2015年科学会议，花费36年分析近5万8000名女性、4万1000名男性，的午晚餐习惯，研究之初这些人都未罹患糖尿病、心脏病或癌症。研究发现，中年以上医疗专业人员在八年来若多半在家吃饭，体重较不会增重。
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