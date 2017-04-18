新加坡暂缓发给工作许可 印度技术员工减少到1万以下

印度业内人士认为，雇佣本地人是件说起来容易做起来难的事，企业将不得不为此提供更多的技术培训，不然就要做好把业务迁出的准备。
作为一个拥有553万人口的岛国（其中居民390万），狮城新加坡40%的劳动力是非本地居民。自去年开始，新加坡政府开始暂缓向印度技术人员发放工作许可，并要求企业公平对待本地员工、提高相应待遇，确保企业都优先考虑“新加坡核心”（Singapore core）。
印度国家软件与服务公司协会（Nasscom）全球贸易发展总监萨巴瓦尔（Gagan Sabharwal）向美国财经新闻网站Quartz表示，新加坡已经意识到他们的人口超过了国家可以承受的程度，所以他们要让企业承担更多的代价和更重的负担。
Nasscom发现，印度公司近年来获得的签证已在减少，而刚过去的一年显得格外艰难。萨巴瓦尔指出，一开始，新加坡不断增加对外国员工的工资，大约每六个月增幅超过10%，但接下来本地员工就抱怨说，自己的工资已经赶不上外国同事的工资水平了。
据新加坡亚洲新闻台（Channel NewsAsia）报道，按照计划，在今年7月，政府要求企业付给本地员工的最低月工资将从1000新加坡元（约合4900元人民币）提高到1100新加坡元，明年7月将继续上升至1200新加坡元。
最低工资是将本地员工纳入全职雇员人数统计的硬指标，只有拿到最低工资的本地员工才能被算作全职雇员，而全职本地雇员的人数又会影响到公司能够雇佣的海外员工人数。比如在制造业，按照客工比率顶限（DRC）的规定，外籍员工占比最多可以达到60%，相当于本土员工的1.5倍。
Quartz还提到有报道说，新加坡当局也不断要求印度技术人员提供工作许可申请的相关信息，而印度企业认为这与两国于2005年签署的全面经济合作协定（CECA）相违背。
2013年9月，新加坡人力部宣布了名为“公平考量框架”（Fair Consideration Framework）的新规定，要求雇主优先考虑新加坡人填补职位空缺。拥有超过25名以上雇员的公司必须在刊登招聘广告至少两周后，才可以开始为来自海外的工作者申请工作许可。
人力部还要求公司提供新加坡本地人提交的工作申请数量，以及他们是否获得过面试机会的情况，还有公司目前技术、管理和行政岗位中新加坡人的比重。
据亚洲新闻台今年3月报道，新加坡人力部部长林瑞生批评说，有约50家公司对“公平考量框架”下的额外审查“不接受，不合作”，因此有超过500份来自这些公司的工作许可未获人力部通过或由公司自行撤回。这些企业来自包括信息、通信技术以及金融保险在内的各行各业。
林瑞生还提到，截至2月底，仍有250家公司在“公平考量框架”的考查名单上，其中部分企业已相继雇佣总计超过800名新加坡本地专业人士。“如果他们继续改进，采纳公平又进步的做法，那么他们就会被逐步移出考查名单。”他说。
林瑞生说：“海外员工以前是，以后也一直会是新加坡劳动力的重要组成部分，但是我们也期望并要求雇主公平考虑本地劳动力。这不仅对我们的人民有好处，从公司发展和未来经济的角度来说也是正确的选择。” 他认为，提供公平待遇的企业正走在正轨上，而少数在人力管理上不公平的企业，例如那些出现在考查名单上的企业，则是上了“慢车道”。
印度的科技公司已经感受到了“新加坡优先”的冲击。据Quartz报道，在政策收紧之前，他们每年能获得5，000至10，000份工作许可。然而萨巴瓦尔提到，签证通过率自去年夏天起开始大幅下降。据印度新德里电视台（NDTV）报道，目前仍在新加坡的印度技术人员总数已降到10，000人以下。
萨巴瓦尔对Quartz说，新加坡并不是唯一一个正对印度技术人员关闭国门的国家。英国、加拿大、美国这三个占据印度软件出口总额一大半的国家，都在为印度工人设置更高的移民门槛。
印度新德里电视台（NDTV）提到，美国将加强对充斥着“欺诈和滥用”的短期工作签证（H-1B）的审查力度，而印度IT公司的专业人士原本每年都能斩获美国短期工作签证总数中的一大半。
据印度《经济时报》（The Economic Times）报道，几乎所有印度顶尖IT服务企业都在新加坡有分支，其中最早的从1980年代起就在新加坡开展业务。萨巴瓦尔认为，雇佣本地人是件说起来容易做起来难的事。他说，公司将不得不为此提供更多的技术培训，不然就要做好业务迁出的准备。（界面新闻）
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