新加坡创新力发威 跃全球十强

凯捷顾问公司（Capgemini）指出，打造利商环境并喊出“智慧国家”口号的新加坡，已跻身全球前十大创新中心之林。
新加坡媒体新报报导，生产Oreo饼干的零食业巨擘亿滋国际（Mondelez）、吸尘器龙头厂戴森（Dyson）以及一站式旅游网站智游网（Expedia），过去一年来纷纷把研发中心设于新加坡。
日本Panasonic于7日宣布在星国成立全球研发中心，打造新产品与新的冰箱技术。药品分销商裕利医药集团（Zuellig Pharma）本月稍早也宣告在星国成立裕利保健解决中心，开发更多有效的治疗与疾病管理计划、管理医疗照护成本、预防或推迟疾病发病。
凯捷公司的研究显示，设在亚洲的企业创新中心在去年3月至10月激增，代表全球目前有29%的创新中心立足亚洲。这让亚洲超越欧洲与硅谷，成为全球企业创新中心重镇。
新加坡经济发展局助理常务董事库马尔说，过去两年来至少有十家企业在当地敲定策略创新行动。
凯捷公司亚太中东区营运长威斯伯雷表示，新加坡经商环境宽松且推动数字环境，是吸引该公司赴此设立创新中心的诱因。
戴森的全球工程总监马奎尔说，新加坡拥有英语沟通能力的工程相关毕业生密度很高，是其他亚洲地区难见到的优势。戴森新加坡技术中心于今年2月开张，正加码投资3.3亿英镑（4.2亿美元）。（经济日报）
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